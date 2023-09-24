البحرية الملكية المغربية تجرى تدريبات عسكرية مع نظيرتها الإسبانية

وأشار المصدر عينه إلى أن هذا التمرين العسكري هو“تمرين مخطط له بين البحرية الملكية المغربية وحلف شمال الأطلسي”، بالنظر إلى كون الفرقاطة“مينديزنونيز” مدمجة حاليا في وحدة فرقة العمل البحرية المشتركة ذات الجاهزية العالية جدا التابعة لحلف“الناتو”، وتحديدا في ما يسمى“التجمع البحري الدائم لحلف شمال الأطلسي”، أو“المجموعة البحرية الدائمة للناتو SNMG2”.

ولفت الموقع العسكري الإسباني ذاته إلى أن الفرقاطة المغربية“طارق ابن زياد” متعددة المهام التي يبلغ طولها 105 أمتار وعرضها 13 مترا، مع القدرة على حمل 2600 طن و110 أشخاص، وطورتها شركة“دامن شيلديه” الهولندية لفائدة القوات البحرية الملكية، تشكل إلى جانب سفن أخرى العمود الفقري لهذه الأخيرة، مشيرا إلى امتلاك الجيش المغربي سفنا قتالية أكثر قوة على غرار الفرقاطة“محمد السادس”، وهو ما يجعل البحرية المغربية واحدة من أكثر البحريات حداثة على مستوى القارة الإفريقية، مع قابلية هذه القطع البحرية للتشغيل البيني مع قوات أخرى.

في هذا الصدد قال محمد عصام العروسي، مدير مركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية والإستراتيجية، لهسبريس

إن“هذه المناورات تشكل وجها من أوجه التعاون الوثيق بين الرباط وشريكها الإسباني، هذا الأخير الذي أصبح يؤمن بالتنسيق الأمني والعسكري في القضايا ذات الاهتمام المشترك، على غرار قضايا الهجرة والإرهاب ومحاربة التطرف؛ كمدخل مهم لتعزيز علاقات الجوار والتفاهم مع المغرب”.