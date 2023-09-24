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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الاتحاد الإفريقي تطورات أوضاع القارة

9/24/2023 11:26:09 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة.



جاء ذلك في ختام مشاركة الوزير الجزائري الأحد، في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، تم تخصيص اللقاءين حول علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات، وكذلك تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي.







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