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فريق البحث والإنقاذ الأردنى يعود عقب المشاركة فى ليبيا جراء الفيضانات

9/24/2023 11:26:09 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، عودة فريق البحث والإنقاذ الأردنى الدولى التابع لمديرية الأمن العام، إلى العاصمة عمان، بعد استكماله المهام التى أوكلت إليه فى المناطق المتضررة من الفيضانات فى دولة ليبيا الشقيقة.

وقالت الوزارة - فى بيان الأحد إن الفريق الأردنى استكمل مشاركته بعد عشرة أيام متواصلة من العمل، وذلك حسب البروتوكولات الدولية المتعارف عليها فى المدد الزمنية لمشاركات فرق الإنقاذ.

وضم الفريق 88 عضواً من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، وفريق مختص بالبحث والإنقاذ باستخدام الكلاب المدربة.

يشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ الأردنى الدولى حاصل على التصنيف الدولى الثقيل ومن الفرق العالمية عالية الاحترافية، وله العديد من المشاركات الدولية فى أعمال الإغاثة.



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