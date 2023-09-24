مؤسسة ليبية: المنخفض الجوي القادم على البلاد ليس بالخطر





وقالت المؤسسة في بيان لها عبر موقعها الالكتروني إن الأمطار قد تكون غزيرة محليًّا عند ظهور الخلايا الرعدية خاصة في مناطق الجبل الأخضر، وأن يتراوح معدل الأمطار التراكمي بين 5 و 25 ملم .





وطمأنت المؤسسة الجميع بأن تأثير المنخفض على ليبيا ليس بالخطر، مضيفة أنه يُعدّ حالة اعتيادية ليست استثنائية، متوقعة أن تعيق الأمطار جزئيا فرق البحث عن المفقودين بساحل مدينة درنة.





وأكدت مؤسسة روية في بيانها أن السيناريو المتوقع حسب آخر التحديثات هو تشكل منخفض جوي قطع بحوض المتوسط بين ايطاليا واليونان وليبيا، مشيرة إلى أن المنخفض قد يكون قوي الفاعلية وقد يؤثر بالأمطار الغزيرة على اليونان وجنوب إيطاليا .



