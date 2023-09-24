نقابة المعلمين: 315 لجنة بالمحافظات تتابع انطلاق العام الدراسى الجديد
التاريخ
9/24/2023 11:26:06 PM
(MENAFN- Youm7) قال خلف الزناتى نقيب المعلمي ، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إنه استعدادا للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل، قد قررت النقابة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق الدراسة، على مستوى الجمهورية، بواقع 315 غرفة باللجان النقابية، و53 غرفة بالنقابات الفرعية، مشيرا إلى أنه وجه جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أى مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسى.
وشدد الزناتى، على النقابات الفرعية واللجان النقابية عمل زيارات مدرسية لمتابعة المعلمين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر، نظراً للدور الكبير الذى يلعبه المعلم فى تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم، وأشار نقيب المعلمين، إلى أنه تم تخصيص رقم واتس أب 01555208606 لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، والتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الطلاب.
وينطلق العام الدراسى الجديد للطلاب فى المدارس الرسمية والرسمية للغات الحكومية والخاصة 30 سبتمبر المقبل.
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