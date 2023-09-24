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تعرف على أهم 7 معلومات عن البوابة الجيومكانية لوزارة العمل

9/24/2023 11:26:06 PM
(MENAFN- Youm7) انتهت وزارة العمل من المرحلة الأولى من "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، ويستعرض هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بتلك البوابة:



1- البوابة الجيومكانية معنية بتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكل خدمات ومشروعات وزارة العمل.



2- هى بوابة جغرافية وضع عليها كل ما يخص الوزارة، من: مراكز تدريب مهنى، المديريات بالمحافظات، مراكز التفتيش، الجهات التى تنفذ خدمات للمواطنين مثل كعب العمل وغيرها، لتسهيل الوصول لخدمات النقابة من خلال "جوجل".



3- تسهل متابعة الشكاوي المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها وحلها.



4- ستوفر كل المعلومات الخاصة بالتدريبات المهنية، المتوفرة فى كل مركز للتدريب على مستوى الجمهورية، والدورات المتاحة بها حاليا، والدورات فى الفترات المقبلة، وطريقة التقديم فى الدورات التدريبية، عدد الدورات في كل مجال، والخريجين، والأشخاص الذين تم تشغيلهم بعد التدريبات، والناجحين والحاصلين على مستوى شهادة قياس مهارة.



5- البوابة ستعرض حصر لفرص العمل المتاحة، والأعداد التى تم تعيينها خلال السنة مقارنة بما سبق.



6- تعرض الخدمات الخاصة بذوى الهمم، من: دورات تدريبية أو وظائف، وكذلك السيدات.



7- تركز البوابة مع بداية إنطلاقها على 3 قطاعات بارزة هي: أولا: السلامة والصحة المهنية متضمنة مؤشرات عمليات التفتيش والشكاوى والحوادث ومصادر التلوث داخل المؤسسات الاقتصادية المختلفة وجلسات التوعية.



- ثانياً: التشغيل ومعلومات سوق العمل الخاصة بمعدلات التوظيف الوطنية سواء العمالة المحلية والأجنبية في مصر والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.



- ثالثا: التدريب المهني والذى يتضمن خطط التدريب والخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك" في مختلف القرى المصرية وخاصة في قرى حياة كريمة.



















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