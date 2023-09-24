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تفاصيل رفض البابا كيرلس الخامس الحماية البريطانية للأقباط وقت الثورة العرابية

9/24/2023 11:26:06 PM
(MENAFN- Youm7) "مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا".. "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" مقولات وطنية لا يمكن أن ينساها جموع المصريين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فهى مقولات أكدت على وحدة وتماسك وترابط وقوة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحيه على مدار التاريخ، فالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتمتع بقدر عالى جدا من الوطنية على مدار تاريخها ومواقف أثبتها بطاركة الكنيسة فى كثير من المجالات.

ومن أبرز المواقف الوطنية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية موقف البابا كيرلس الخامس من الحماية البريطانية للأقباط وقت الثورة العرابية.


البابا كيرلس الخامس

عاصر البابا كيرلس الخام الثورة العرابية سنة 1881 وثورة 1919 وذكرت عنه الكتب والمراجع التاريخية أنه كان رجلا وطنيا مخلصا لبلاده، وطوال سنوات حبريته كانت مشاركته إيجابية في كل قضايا الوطن ورفض العرض الذى قدمه اللورد كرومى بوضع الأقباط تحت الحماية البريطانية ومحاولات اللورد كتشنز قبول الكنيسة القبطية حماية كنيسة إنجلترا لها فكان رد قداسته على اللورد " يا ولدى إن الأقباط والمسلمين منذ أقدم العصور يعيشون جنبا إلى جنب في البيت الواحد يتعايشون معا وفى غرفة واحدة يأكلون من أرض طيبة واحدة ويشربون من نيل واحد ويتلاحمون في كل ظروف الحياة في السراء والضراء ولن يستطيعوا أن يستغنوا بعضهم عن بعض، ولن نطلب نحن الأقباط حماية إلا من الله ومن عرض مصر".


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