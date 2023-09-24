تفاصيل رفض البابا كيرلس الخامس الحماية البريطانية للأقباط وقت الثورة العرابية

ومن أبرز المواقف الوطنية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية موقف البابا كيرلس الخامس من الحماية البريطانية للأقباط وقت الثورة العرابية.





عاصر البابا كيرلس الخام الثورة العرابية سنة 1881 وثورة 1919 وذكرت عنه الكتب والمراجع التاريخية أنه كان رجلا وطنيا مخلصا لبلاده، وطوال سنوات حبريته كانت مشاركته إيجابية في كل قضايا الوطن ورفض العرض الذى قدمه اللورد كرومى بوضع الأقباط تحت الحماية البريطانية ومحاولات اللورد كتشنز قبول الكنيسة القبطية حماية كنيسة إنجلترا لها فكان رد قداسته على اللورد " يا ولدى إن الأقباط والمسلمين منذ أقدم العصور يعيشون جنبا إلى جنب في البيت الواحد يتعايشون معا وفى غرفة واحدة يأكلون من أرض طيبة واحدة ويشربون من نيل واحد ويتلاحمون في كل ظروف الحياة في السراء والضراء ولن يستطيعوا أن يستغنوا بعضهم عن بعض، ولن نطلب نحن الأقباط حماية إلا من الله ومن عرض مصر".