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مياه الطلمبات الحبشية بها ملوثات تسبب الأمراض.. اعرف السبب

9/24/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": إن "مياه الطلمبات الحبشية بها العديد من الملوثات التي تسبب الأمراض، حيث إن عمقها لا يتجاوز 18 مترا مما يجعلها تختلط بمياه الصرف الصحي".

ويأتى ذلك فى إطار حملة "كل يوم معلومة تهمك "، التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي؛ لتعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وكذلك تقديم معلومات متنوعة لجمهور العملاء، تتضمن جوانب أنشطة خدمة العملاء، وجودة المياه، وقنوات التواصل مع الشركة.

ووجهت الشركة العديد من الرسائل لعملائها جاء أبرزها:

-"في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد من (أعطال – تلف العداد – توقف القراءة) يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء".

-"إلقاء بقايا الطعام والزيوت بشبكات الصرف الصحي يؤدي إلى حدوث انسدادات وطفوحات بالشبكات".

-"السلوك المائي الخاطئ يحرم الآخرين من الماء، ومن أمثلة هذا السلوك استخدام خرطوم المياه في رش الشوارع وغسيل السجاد والأرضيات والسيارات"، مؤكدة في رسالتها: "سلوك واحد بسيط يزيد فرص الأخرين في كوب ماء نظيف".

-"تغير لون المياه إلى لون مائل للبياض يحدث نتيجة وجود فقاقيع هواء في المياه، ذلك التغير لا يؤثر على جودة المياه، علينا الانتظار قليلا حتى تصبح المياه نقية".




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