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تعرف على أسباب انتشار الحشائش فى المحاصيل الزراعية

9/24/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Youm7) الحشائش واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المزارعين، نظرًا لتعدد أوجه وطرق انتقالها والإصابة بها، وحجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها، ما يحتم تسليط الضوء عليها والتوعية بها.



وأوضح الدكتور عبده عبيد – مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش ، الخسائر الاقتصادية المتوقعة جراء انتشار الحشائش، مقسمًا شدة الإصابة إلى 3 درجات“ضعيفة، متوسطة، وبائية”، و أن الأخيرة تتراوح خسائرها ما بين 20 إلى 30%.



وأوضح أن الحشائش عادة ما تصيب كافة المحاصيل الزراعية، سواء“الحقلية أو البستانية أو الخضر والفاكهة”، بل أنها تنتشر أيضًا على جوانب الترع والمصارف، لافتًا إلى أن معدل الخسارة قد يتجاوز الحدود الآمنة المتعارف

عليها، حال إهمال تنفيذ التوصيات الفنية الواردة بشأنها.





وأشار عبيد إلى أن الأضرار المترتبة على ظهور الحشائش، والتي لا تتوقف عند حدود التأثير السلبي على حجم الإنتاجية ومعدلات الجودة المتوقعة فقط، وإنما تمتد إلى كونها أحد العوائل الرئيسية لانتشار الأمراض والحشرات، ما يضاعف من حجم الخسائر الاقتصادية المتوقعة، وتكاليف روشتة العلاج والمكافحة التي يتم تطبيقها.



و ضرب مدير المعمل المركزي المثل بالمشاكل التي خلفها انتشار "الحشرات القشرية" على محصول القصب، في تسعينيات القرن الماضي، والتي أدت لخسائر اقتصادية ضخمة، وأثرت بشكل واضح على حجم الإنتاجية ومعدلات الجودة في كافة محافظات الصعيد.



وأكد عبيد أن الحشرات القشرية كانت تنتقل من القصب بعد كسره وحصاده، لتختبئ وتتغذى على حشيشة الحلفا كأحد أهم العوائل التي يمكنها الاعتماد عليها، انتظار لظهور المحصول الجديد، لتبدأ في إعادة دورة حياتها مرة أخرى، وهي المسألة التي أدت لخسائر اقتصادية فادحة خلال تلك الفترة.



وأشار مدير المعمل المركزي للحشائش، إلى أن بداية العلاج والحد من انتشار الحشرات القشرية، كان بتطبيق معاملات مكافحة حشيشة الحلفا، ما مهد للقضاء على تلك الآفة، وتقليل حجم الضرر الناجم عنها، في زراعات القصب بمحافظات الصعيد.



وشدد عبيد على ضرورة التخلص من الحشائش بعد الحصاد، وانتهاء الموسم لأي محصول زراعي، مؤكدًا أن لهذه الآفة قدرة عجيبة على إعادة إنتاج“البذور”، والتي يتخطى بعض أنواعها حدود الـ 170 ألف بذرة للنبات الواحد، ما يوضح حجم الكارثة التي تهدد المحصول التالي، حال عدم تطبيق معاملات المكافحة الموصى بها.



ولفت عبيد إلى مخاطر الاعتماد على الأسمدة البلدية "غير مكتملة التحلل"، مؤكدًا أن معدة أغلب الحيوانات التي يتم استخدام مخلفاتها، غير قادرة على هضم بذور الحشائش، ما يؤدي لإعادتها إلى التربة مرة أخرى، وتهيئة البيئة الملائمة لانتشارها.



وشدد على ضرورة إضافة الجبس الزراعي إلى الأسمدة البلدية، وكمرها داخل الجور لعدة أشهر، لضمان القضاء على بذور الحشائش والأمراض، واكتمال تحلل الخليط بنسبة 100%، ما يعظم حجم الاستفادة المرجوة منها، ويحول دون أي أضرار أو خسائر اقتصادية.



وحذر عبيد من مخاطر نقل التربة الموجودة على حواف المصارف والترع، إلى الأراضي الجديدة التي يتم استصلاحها، مؤكدًا أنها تحتوي على نسبة كبيرة من بذور الحشائش، علاوة على أجزاء عديدة منها، ما يمهد لتوطنها داخل البيئة الجديدة، ويضاعف من حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية المتوقعة.



وأكد أن الحشائش الحولية عادة ما تنتقل عن طريق البذور المنتشرة في تربة الترع والمصارف، فيما تنتقل الحشائش المعمرة – وهي الأخطر على الإطلاق – عن طريق أي جزء منها، سواء كان ساق أو جذر أو ريسوم.











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