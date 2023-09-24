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بولندا تسمح لشاحنات الحبوب الأوكرانية بالمرور من أراضيها

9/24/2023 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس البولندي أندريه دودا، مساء الأحد، إن بلاده أعدت ممرات عبور تسمح لشحنات الحبوب الأوكرانية بالمرور من خلالها والوصول إلى الدول الأكثر احتياجاً.

وأوضح دودا - في كلمة ألقاها اليوم في قمة التعافي بأوكرانيا، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن وارسو ستظل تساعد الشحنات في الوصول إلى وجهتها النهائية، مضيفا "أن نزاع الحبوب مع أوكرانيا لن يكون له تأثير خطير على العلاقات بين البلدين، حيث إن لها بُعدًا تاريخياً".

وعلّق دودا على هذه المسألة قائلاً: "نحاول مساعدة أوكرانيا وتلك الدول التي تحتاج إلى هذه المساعدة، وأعتقد أن القرار الصحيح هو أن الحكومة البولندية أبقت على الحظر المفروض على بيع الحبوب الأوكرانية في السوق البولندية، ومع ذلك، يجب علينا أن نفعل كل شيء لضمان أن يكون العبور عظيمًا قدر الإمكان".


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