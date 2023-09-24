وزير النقل الأمريكي يحذر من اضطرابات في الطيران حال الفشل في تمويل الحكومة





وأوضح بوتيجيج أن "الإغلاق سيشمل - من جانب النقل فقط - إيقاف التدريب على مراقبة الحركة الجوية في وقت تحتاج فيه الدولة إلى المزيد من موظفي مراقبة الحركة الجوية، وذلك في الوقت الذي حققنا فيه معدلات طبيعية من إلغاءات أو تأجيل الرحلات الجوية".





وتابع قائلا "إن مراقبي الحركة الجوية الذين سيعملون في الأبراج، لن يحصلوا على رواتبهم.. إنهم يتعرضون لضغوط كافية لأنهم يقومون بهذه الوظيفة دون الاضطرار إلى التعرض للضغط الإضافي المتمثل في عدم تلقي الراتب".





وأشار إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشكلات التوظيف في صناعة النقل، التي تواجه بالفعل اضطرابات عدة، لافتا إلى أنه قد يؤدي أيضا إلى توقف محتمل في عمليات التطوير التكنولوجي التي تعمل عليها إدارة الطيران الفيدرالية.. مشددا على أنه "يجب تجنب إغلاق الحكومة".





ومن المقرر أن تنفد أموال الحكومة الفيدرالية الأمريكية بحلول نهاية هذا الأسبوع ما لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع تمويل مؤقت قبل مرور الأسبوع أملا في تجنب إغلاق الحكومة.