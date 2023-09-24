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مسئول روسي: دعم المواطنين المتواجدين في الخارج من أولوياتنا

9/24/2023 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) أكد السفير الروسي لدى إيطاليا، أليكسي بارامونوف أنه يتعين على المواطنين والدبلوماسيين الروس والقيادات العامة معا إقناع إيطاليا بالتخلي عن سياستها غير الودية تجاه روسيا.



وقال بارامونوف إنه على خلفية العدوان الذي شنته دول الغرب الجماعي ضد روسيا فإن إحدى الأولويات التقليدية للسياسة الخارجية الروسية والتي هي دعم المواطنين الذين يعيشون في الخارج، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة اكتسبت أهمية أكبر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء الأحد.

وأشار إلى أن "الاهتمام برفاهية المواطنين كان ولا يزال حجر الزاوية في أنشطة السياسة الخارجية الروسية".



وأكد أن العلاقات الروسية الإيطالية تمر بواحدة من أكثر الفترات دراماتيكية، حيث أنه على الرغم من تقاليد التعاون القائمة على المصالح المتبادلة منذ قرون، فإن القيادة الإيطالية اتخذت نهجا نحو التدمير التدريجي للتعاون الكبير الذي تمكنا من بنائه خلال سنوات عديدة من العمل .







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