Monday, 25 September 2023 08:06 GMT

مسئول بولندي: وارسو مستعدة لتقديم المساعدة الطبية لأوكرانيا في عدة مجالات

9/24/2023 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الجنرال جرزيجورز جيليراك مدير المعهد الطبي العسكري في وارسو، أن بولندا مستعدة لتقديم المساعدة الطبية لأوكرانيا في عدة مجالات.. معلنا أن بلاده وأوكرانيا تعتزمان إنشاء مركز طبي عسكري كبير؛ لتبادل الخبرات وتقديم المساعدة العملية، وهو أمر مهم في ظروف الحرب.



وقال جيليراك - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إنه تم اتخاذ قرار إنشاء مركز واسع النطاق في المجال الطبي العسكري خلال اجتماع للمسؤولين العسكريين الأوكرانيين والبولنديين، بما في ذلك رؤساء الأقسام الطبية في كلا الجيشين، والذي انعقد بكييف في شهر مايو الماضي، مشيرا إلى أنه تم تحديد الجدول الزمني وخطة التعاون المشترك في ذلك الاجتماع.



وأوضح أن التعاون مع كييف سوف يعتمد على تحليل المعلومات المتعلقة بطبيعة ونوع وحجم الخسائر الصحية وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا.



وأضاف جيليراك قائلا "من ناحية أخرى، سنوفر إمكانية الوصول إلى معارفنا وقدراتنا، التي لدينا بفضل تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المتعلقة، ومنها المنصات المستقلة لإجلاء الجرحى، وطرق علاج أنواع مختلفة من الجروح".. موضحا أن تنفيذ المشروع من الجانب البولندي هو في مرحلة الدراسة من قبل وزارة الدفاع.







MENAFN24092023000132011024ID1107131815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث