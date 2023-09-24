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أوكرانية تعلن التصدى لهجمات روسية في اتجاهات باخموت ومارينكا وميليتوبول

9/24/2023 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني، الأحد، صد هجمات القوات الروسية في اتجاهات باخموت ومارينكا وميليتوبول خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي شهدت إجمالي 24 اشتباكا قتاليا.

وذكرت "الأركان الأوكرانية" - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "أن القوات الجوية الأوكرانية استهدفت اليوم 8 مرات مجموعات الجنود والمعدات الروسية، كما دمرت القوات الأوكرانية منظومتين صاروخيتين روسيتين مضادتين للطائرات، و4 أنظمة مدفعية، ومستودعًا للذخيرة".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية شنت هجوماً صاروخياً و44 غارة جوية، و52 ضربة براجمات صواريخ متعددة، على المواقع الأوكرانية، لافتا إلى أن الوضع العملياتي في شرق وجنوب أوكرانيا لا يزال معقدا.

وفي اتجاهي "كوبيانسك" و"ليمان"، أفاد البيان بأن الغارات الجوية الروسية استهدفت خلال اليوم الماضي مناطق خاركيف ولوجانسك، حيث تعرضت أكثر من 10 مستوطنات للقصف بالمدفعية وقذائف الهاون، بالإضافة إلى تعرض أكثر من 10 مستوطنات أخرى للقصف في اتجاه ليمان.

وفي اتجاه "باخموت"، لفت البيان إلى أن القوات الأوكرانية نجحت في صد الهجمات الروسية في المنطقة الواقعة شرق "بوهدانيفكا" وجنوب شرق "بيلا هورا" بمنطقة دونيتسك، مضيفا أن الغارات الجوية الروسية استهدفت المناطق القريبة من "كليششيفكا" و"أندرييفكا" بمنطقة دونيتسك، وتعرضت أكثر من 10 مستوطنات لقصف مدفعي وقذائف هاون.

وفي اتجاه "مارينكا"، أوضح البيان أن القوات الأوكرانية نجحت في صد 11 هجومًا روسيا، لكن غارة جوية روسية ضربت المنطقة القريبة من "نوفوميخيليفكا" في منطقة دونيتسك، وتعرضت أكثر من 10 مستوطنات لإطلاق النار.

أما في "خيرسون".. شنت القوات الروسية غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق (بيريسلاف وأودرادوكاميانكا وبرهونكا وأولهيفكا).



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