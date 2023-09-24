خسارة وحيدة للزمالك مع أمين عمر قبل الصافرة الثلاثين للأبيض أمام المقاولون

نتائج الزمالك مع صافرة الدولي أمين عمر

خاض الزمالك مع أمين عمر 29 مباراة في مختلف المسابقات، وتعد مباراة اليوم أمام المقاولون العرب هي الـ30 في مشواره بإدارة مباريات الفريق الأبيض.

حقق الزمالك الفوز في 23 مباراة من قبل، بينما تعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة في اللقاءات السابقة، وقد أشهر أمين للاعبى القلعة البيضاء 54 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى 4 حالات طرد "إنذار ثان"، بينما كانت صافرة أمين حاضرة في 14 مباراة للمقاولون العرب، حقق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في مثلها.

بينما أسندت اللجنة للدولى أحمد الغندور مباراة البنك الأهلي وبيراميدز، التى تقام في تمام الرابعة عصر اليوم باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية للدورى، ويضم الطاقم إلى جانب أحمد الغندور كلا من: هانى عبد الفتاح وأحمد عبد الغنى (مساعدين)، والحكم الرابع محمود ناصف، وثنائى الـ"VAR" وائل فرحان ومصطفى مدحت.