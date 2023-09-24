موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري أبطال أفريقيا
التاريخ
9/24/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة الذهاب أمام سان جورج الإثيوبى من أجل التحضير لمباراة العودة، المقرر لها الجمعة المقبل، بالقاهرة أيضا، بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض المباراتين في القاهرة، في ظل رفض الكاف إقامة أى مباريات فى إثيوبيا لعدم استيفاء الملاعب المحددة الشروط المقررة من الاتحاد الأفريقي.
ويعكف الجهاز الفني للأهلي على مشاهدة مباراة الذهاب من أجل دراسة الخصم جيدا وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، من أجل تفاديها في موقعة الإياب وتقديم مستوى أفضل يساعد الفريق الأحمر على حجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.
موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سان جورج الإثيوبى بدوري الأبطال
يستضيف الأهلى نظيره سان جورج الأثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
مشوار سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال
وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال. الاهلى حامل لقب دوري أبطال أفريقيا
الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.
وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.
ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.
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