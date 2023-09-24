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موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري أبطال أفريقيا

9/24/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة الذهاب أمام سان جورج الإثيوبى من أجل التحضير لمباراة العودة، المقرر لها الجمعة المقبل، بالقاهرة أيضا، بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض المباراتين في القاهرة، في ظل رفض الكاف إقامة أى مباريات فى إثيوبيا لعدم استيفاء الملاعب المحددة الشروط المقررة من الاتحاد الأفريقي.
ويعكف الجهاز الفني للأهلي على مشاهدة مباراة الذهاب من أجل دراسة الخصم جيدا وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، من أجل تفاديها في موقعة الإياب وتقديم مستوى أفضل يساعد الفريق الأحمر على حجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.
موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سان جورج الإثيوبى بدوري الأبطال
يستضيف الأهلى نظيره سان جورج الأثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
مشوار سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

الاهلى حامل لقب دوري أبطال أفريقيا

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.



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