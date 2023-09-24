موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري أبطال أفريقيا

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.



