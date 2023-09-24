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ريكاردو يستقر على استمرار أحمد عاطف فى قيادة هجوم فيوتشر

9/24/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) استقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق
فيوتشر ،
على استمرار المهاجم أحمد عاطف فى التشكيل الأساسى للفريق بالمباراة المقبلة أمام الداخلية.

ويسعى المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو لاستغلال الحالة الفنية الجيدة للاعب، واستمرار التألق عقب الظهور بشكل جيد وإحراز هدف في المباراة السابقة أمام فاركو الماضية.

ومن المقرر أن يلتقى فريق مودرن فيوتشر نظيره الداخلية في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق مودرن فيوتشر
قد حقق أول ثلاث نقاط في بطولة نايل هذا الموسم، عقب الفوز على فاركو بثنائية نظيفة، أحرزهما أحمد عاطف ومحمود رزق.


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