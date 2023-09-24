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الزمالك يواجه الأهلى الليبى فى بطولة الدوحة لكرة السلة

9/24/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق بطولة الدوحة لكرة السلة
التى تقام بقطر فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى اليوم الاثنين، بمشاركة سلة الزمالك. ويلتقى فريق سلة الزمالك مع الأهلى الليبى اليوم فى أولى مبارياته بالبطولة، والتي يشارك فيها 8 فرق هى "الزمالك، الحكمة وبيروت من لبنان، العربى الكويتى، دجلة العراقى، الأهلى الليبى، ميرالكو الفلبينى بالاضافة إلى الفتح العربى".

ويلتقى الزمالك غدا مع العربى الكويتى، ثم ميرالكو بواتس الفلبينى، وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لسلة الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

ويتم تقسيم الأندية على مجموعتين على النحو التالي:
المجموعة الأولى: الحكمة والفتح وبيروت فيرست ودجلة.
المجموعة الثانية: الزمالك وميرالكو بولتس والعربي والأهلي.
ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية، فيما تلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة مباراتين لتحديد المراكز.

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