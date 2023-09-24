السفير السعودي لدى البلاد: علاقات تاريخية تجمعنا ودولة الكويت والعمل المشترك في أعلى مستوياته

السفير السعودي لدى البلاد: علاقات تاريخية تجمعنا ودولة الكويت والعمل المشترك في أعلى مستوياته
التاريخ
9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود اليوم الأحد بعمق العلاقات "التاريخية" التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت مؤكدا أن "العمل المشترك بين البلدين يتجاوز كل الحدود والتنسيق الثنائي في أعلى مستوياته وعلى الوجه الأكمل".
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير السعودي في إطار الحفل الذي أقامته سفارة المملكة لدى البلاد بمناسبة اليوم الوطني الـ93 وحضره رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وحشد من المسؤولين والسفراء والشخصيات العامة.
وثمن السفير السعودي "ما نشاهده اليوم على المستويين الحكومي والشعبي فهو غيض من فيض لما نجده ونلمسه من الشعب الكويتي" معربا عن الشكر والتقدير لدولة الكويت قيادة وشعبا.
ولفت إلى أن "المملكة العربية السعودية الآن حديث العالم ومقصده فجميع دول العالم رأت مكانة المملكة وحجمها وهي من تقود المنطقة لمصاف الدول العظمى" مستدركا أن "الأساس الذي بناه الملك عبد العزيز آل سعود وأكمل من بعده المسيرة أبناؤه وصولا إلى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده نقلنا إلى المستقبل".
وحول العلاقات (السعودية - الإيرانية) قال الأمير سلطان آل سعود إن "المملكة العربية السعودية ارجعت العلاقات لمسارها الطبيعي وهدف المملكة واضح وهو الرقي والمضي قدما بالمنطقة على الشق السياسي وننتظر من الجانب الآخر إثبات حسن النية".
وفيما يتعلق باستضافة السعودية للقاءات المصالحة والمشاورات بشأن الصراع في السودان ومستقبل العلاقة مع الحوثيين قال إن "جميع دول العالم تثق في القيادة السعودية ونواياها فهي مركز ثقة للجميع والمملكة دائما سباقة في السلام ومد يد العون للجميع". (النهاية)
ف ن / ع ع / م ص ع
MENAFN24092023000071011013ID1107131808
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