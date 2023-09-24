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السفير السعودي لدى البلاد: علاقات تاريخية تجمعنا ودولة الكويت والعمل المشترك في أعلى مستوياته

9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 9 (كونا) -- أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود اليوم الأحد بعمق العلاقات "التاريخية" التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت مؤكدا أن "العمل المشترك بين البلدين يتجاوز كل الحدود والتنسيق الثنائي في أعلى مستوياته وعلى الوجه الأكمل".
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير السعودي في إطار الحفل الذي أقامته سفارة المملكة لدى البلاد بمناسبة اليوم الوطني الـ93 وحضره رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وحشد من المسؤولين والسفراء والشخصيات العامة.
وثمن السفير السعودي "ما نشاهده اليوم على المستويين الحكومي والشعبي فهو غيض من فيض لما نجده ونلمسه من الشعب الكويتي" معربا عن الشكر والتقدير لدولة الكويت قيادة وشعبا.
ولفت إلى أن "المملكة العربية السعودية الآن حديث العالم ومقصده فجميع دول العالم رأت مكانة المملكة وحجمها وهي من تقود المنطقة لمصاف الدول العظمى" مستدركا أن "الأساس الذي بناه الملك عبد العزيز آل سعود وأكمل من بعده المسيرة أبناؤه وصولا إلى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده نقلنا إلى المستقبل".
وحول العلاقات (السعودية - الإيرانية) قال الأمير سلطان آل سعود إن "المملكة العربية السعودية ارجعت العلاقات لمسارها الطبيعي وهدف المملكة واضح وهو الرقي والمضي قدما بالمنطقة على الشق السياسي وننتظر من الجانب الآخر إثبات حسن النية".
وفيما يتعلق باستضافة السعودية للقاءات المصالحة والمشاورات بشأن الصراع في السودان ومستقبل العلاقة مع الحوثيين قال إن "جميع دول العالم تثق في القيادة السعودية ونواياها فهي مركز ثقة للجميع والمملكة دائما سباقة في السلام ومد يد العون للجميع". (النهاية)

ف ن / ع ع / م ص ع


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