السعودية تدين بشدة استمرار استفزازات المتطرفين بالمسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

السعودية تدين بشدة استمرار استفزازات المتطرفين بالمسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي
التاريخ
9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 9 (كونا) -- أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد تكرار الممارسات الاستفزازية من جانب مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن موقفها الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية. (النهاية)
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