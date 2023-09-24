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السعودية تدين بشدة استمرار استفزازات المتطرفين بالمسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 9 (كونا) -- أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد تكرار الممارسات الاستفزازية من جانب مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن موقفها الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية. (النهاية)

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