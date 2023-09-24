مصر تجدد مطالبتها للاحتلال الاسرائيلي بوقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى

مصر تجدد مطالبتها للاحتلال الاسرائيلي بوقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى
التاريخ
9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 9 (كونا) -- أدانت مصر اليوم الأحد اقتحام مجموعة من المتطرفين بقيادة عضو بالكنيست الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية مطالبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوقف تلك الممارسات.
واعتبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية "أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية لما تمثله من انتهاك صريح للوضعية القانونية والتاريخية القائمة لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة.
وشددت مصر على ضرورة احترام الوضعية القائمة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف باعتباره "وقفا خالصا بكامل مساحته البالغة 144 دونما لعبادة المسلمين".
وجددت مطالبتها للأطراف الدولية ذات التأثير بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية مقدسات الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
م م
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