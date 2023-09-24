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مصر تجدد مطالبتها للاحتلال الاسرائيلي بوقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى

9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 9 (كونا) -- أدانت مصر اليوم الأحد اقتحام مجموعة من المتطرفين بقيادة عضو بالكنيست الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية مطالبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوقف تلك الممارسات.
واعتبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية "أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية لما تمثله من انتهاك صريح للوضعية القانونية والتاريخية القائمة لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة.
وشددت مصر على ضرورة احترام الوضعية القائمة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف باعتباره "وقفا خالصا بكامل مساحته البالغة 144 دونما لعبادة المسلمين".
وجددت مطالبتها للأطراف الدولية ذات التأثير بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية مقدسات الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

م م



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