الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يهزم مارسيليا برباعية نظيفه
التاريخ
9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 - 9 (كونا) -- فاز الباريسي (سان جيرمان) على ضيفه (مارسيليا) بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاحد في استاد (بارك دي برانس) ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم 2024 - 2023.
وتقدم فريق (باريس سان جيرمان) بهدف سدده لاعب الدفاع المغربي اشرف حكيمي في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة في أعلى يمين المرمى كما احرز اللاعب راندال كولو مواني هدف الثاني في أسفل وسط المرمى في الدقيقة ال37.
وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب البرتغالي جونزالو راموس ان يعزز موقف فريقه (باريس سان جيرمان) الثالث وذلك بمساعدة عثمان ديمبلي في أسفل يسار المرمى في الدقيقة 47.
واستطاع اللاعب البرتغالي جونزالو راموس ان يسدد هدف فريقه الرابع دبل نهاية المبارة وذلك بمساعدة راندال كولو مواني في أسفل يسار المرمى.
وبهذه النتيجة يرتفع (باريس سان جيرمان) الى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 11 نقطة بينما يقع فريق (مارسيليا) في المركز السابع برصيد 9 نقاط. (النهاية)
م ع
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