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الدوري الإسباني: أتلتيكو يهزم ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف

9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 9 (كونا) -- حقق نادي (أتليتكو مدريد) الفوز على جاره (ريال مدريد) بثلاثة أهداف لهدف اليوم الاحد في مباراة (ديربي) العاصمة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (أتلتيكو مدريد) بهدف مبكر سجله انخل موراتا في الدقيقة الرابعة فيما أضاف زميله الفرنسي أنطوان غزيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 18 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو).
وفي الدقيقة 35 سجل الألماني توني كروس هدف الريال لكن موراتا سارع إلى تسجيل هدف حسم الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 46 ليحصد (أتلتيكو) النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 10 نقاط ليصعد إلى المركز الخامس بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (ريال مدريد) عند 15 نقطة في المركز الثالث بالترتيب بفارق نقطة خلف المتصدر (برشلونة).
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (برشلونة) بثلاثة أهداف لهدفين على (سيلتا) وانتصر (جيرونا) الثاني بالترتيب بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على (مايوركا) كما انتصر (أتلتيك بلباو) الرابع بهدفين نظيفين على (ألافيس) واكتفى (فالنسيا) السادس بالتعادل بهدفين لمثلهما مع (ألمريا). (النهاية)

ه ن د



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