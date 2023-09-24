الدوري الإسباني: أتلتيكو يهزم ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف

الدوري الإسباني: أتلتيكو يهزم ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف
التاريخ
9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 24 - 9 (كونا) -- حقق نادي (أتليتكو مدريد) الفوز على جاره (ريال مدريد) بثلاثة أهداف لهدف اليوم الاحد في مباراة (ديربي) العاصمة ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم (أتلتيكو مدريد) بهدف مبكر سجله انخل موراتا في الدقيقة الرابعة فيما أضاف زميله الفرنسي أنطوان غزيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 18 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (سيفيتاس متروبوليتانو).
وفي الدقيقة 35 سجل الألماني توني كروس هدف الريال لكن موراتا سارع إلى تسجيل هدف حسم الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 46 ليحصد (أتلتيكو) النقاط الثلاث.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيكو مدريد) رصيده إلى 10 نقاط ليصعد إلى المركز الخامس بالترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد (ريال مدريد) عند 15 نقطة في المركز الثالث بالترتيب بفارق نقطة خلف المتصدر (برشلونة).
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها فاز (برشلونة) بثلاثة أهداف لهدفين على (سيلتا) وانتصر (جيرونا) الثاني بالترتيب بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على (مايوركا) كما انتصر (أتلتيك بلباو) الرابع بهدفين نظيفين على (ألافيس) واكتفى (فالنسيا) السادس بالتعادل بهدفين لمثلهما مع (ألمريا). (النهاية)
ه ن د
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