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رئيس النيجر السابق: أي تدخل عسكري في بلادنا سيكون خطأ

9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 9 (كونا) -- قال الرئيس النيجري السابق محمدو إيسوفو اليوم الأحد إن أي تدخل عسكري خارجي في النيجر لإعادة النظام الدستوري سيكون خطأ مشددا على أن الحل الوحيد فقط عبر التفاوض.
وأضاف في تدوينة على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) "أشعر بالقلق دائما إزاء الأزمة الخطيرة التي تواجه بلدي النيجر وأجدد تأكيدي أن الحل التفاوضي وحده هو الذي سيمهد الطريق لعودة سريعة إلى نظام ديمقراطي مستقر".
وتابع أن "أي تدخل عسكري خارجي لا يمكن أن تحصى عواقبه البشرية والمادية" وتابع قائلا "أعتقد أنه سيكون مصدرا لعدم الاستقرار الدائم" موضحا في نفس الوقت أن "اللجوء إلى الخيار العسكري سيكون أكثر من مجرد خطأ".
وشدد نفس المتحدث على اعتقاده أن "رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) سيعتمدون على حكمتهم الكبيرة في سبيل عدم ارتكاب مثل هذا الخطأ".
ويعد محمدو إيسوفو الرئيس التاسع للنيجر وشغل الرئاسة بين عامي 2011 و2021 قبل أن يخلفه الرئيس الحالي محمد بازوم.
وأعلنت الرئاسة النيجرية في ال26 يوليو المنصرم قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز بازوم في القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبدالرحمن تشياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد. (النهاية)

م ر / ه س ص


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