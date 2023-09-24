رئيس النيجر السابق: أي تدخل عسكري في بلادنا سيكون خطأ

رئيس النيجر السابق: أي تدخل عسكري في بلادنا سيكون خطأ
التاريخ
9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 9 (كونا) -- قال الرئيس النيجري السابق محمدو إيسوفو اليوم الأحد إن أي تدخل عسكري خارجي في النيجر لإعادة النظام الدستوري سيكون خطأ مشددا على أن الحل الوحيد فقط عبر التفاوض.
وأضاف في تدوينة على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) "أشعر بالقلق دائما إزاء الأزمة الخطيرة التي تواجه بلدي النيجر وأجدد تأكيدي أن الحل التفاوضي وحده هو الذي سيمهد الطريق لعودة سريعة إلى نظام ديمقراطي مستقر".
وتابع أن "أي تدخل عسكري خارجي لا يمكن أن تحصى عواقبه البشرية والمادية" وتابع قائلا "أعتقد أنه سيكون مصدرا لعدم الاستقرار الدائم" موضحا في نفس الوقت أن "اللجوء إلى الخيار العسكري سيكون أكثر من مجرد خطأ".
وشدد نفس المتحدث على اعتقاده أن "رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) سيعتمدون على حكمتهم الكبيرة في سبيل عدم ارتكاب مثل هذا الخطأ".
ويعد محمدو إيسوفو الرئيس التاسع للنيجر وشغل الرئاسة بين عامي 2011 و2021 قبل أن يخلفه الرئيس الحالي محمد بازوم.
وأعلنت الرئاسة النيجرية في ال26 يوليو المنصرم قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز بازوم في القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبدالرحمن تشياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN24092023000071011013ID1107131803
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