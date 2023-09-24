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فرنسا تعلن سحب سفيرها وقواتها من النيجر

9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 -9 (كونا) -- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد استدعاء سفير بلاده من النيجر والترتيب لمغادرة القوات الفرنسية البلد الواقع في غرب إفريقيا.
وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع محطة (تي اف 1) و (فرانس 2) إنه سيجري استدعاء السفير الفرنسي إلى باريس بعد الانقلاب "خلال ساعات" بالإضافة الى مغادرة الجنود الفرنسيين أراضي النيجر بحلول نهاية العام وبطريقة منظمة".
وأشار إلى أن الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 جندي سيغادرون خلال "الأسابيع والأشهر المقبلة" وأن الانسحاب سيكتمل بحلول نهاية العام.
وقد اعلنت فرنسا الشهر الماضي عن إجلاء رعاياها والأوروبيين الراغبين في المغادرة من النيجر بعد عملية الانقلاب في البلاد وعلقت جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية في النيجر. (النهاية)

م ع / ه س ص



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