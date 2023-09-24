فرنسا تعلن سحب سفيرها وقواتها من النيجر
التاريخ
9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 -9 (كونا) -- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد استدعاء سفير بلاده من النيجر والترتيب لمغادرة القوات الفرنسية البلد الواقع في غرب إفريقيا.
وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع محطة (تي اف 1) و (فرانس 2) إنه سيجري استدعاء السفير الفرنسي إلى باريس بعد الانقلاب "خلال ساعات" بالإضافة الى مغادرة الجنود الفرنسيين أراضي النيجر بحلول نهاية العام وبطريقة منظمة".
وأشار إلى أن الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 جندي سيغادرون خلال "الأسابيع والأشهر المقبلة" وأن الانسحاب سيكتمل بحلول نهاية العام.
وقد اعلنت فرنسا الشهر الماضي عن إجلاء رعاياها والأوروبيين الراغبين في المغادرة من النيجر بعد عملية الانقلاب في البلاد وعلقت جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية في النيجر. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN24092023000071011013ID1107131802
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