استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها على حدود غزة

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها على حدود غزة
التاريخ
9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة اليوم الأحد عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح كان قد أصيب بها على الحدود الشرقية لقطاع غزة الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة ان الشاب مجدي غباين (18 عاما) استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها الأربعاء الماضي شرق مدينة غزة.
وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة تصاعدا في عمليات الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لقمع المتظاهرين الرافضين للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية . (النهاية) و أ ب / ه س ص
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