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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها على حدود غزة

9/24/2023 11:25:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 24 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة اليوم الأحد عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح كان قد أصيب بها على الحدود الشرقية لقطاع غزة الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية أشرف القدرة ان الشاب مجدي غباين (18 عاما) استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها الأربعاء الماضي شرق مدينة غزة.
وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة تصاعدا في عمليات الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لقمع المتظاهرين الرافضين للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية . (النهاية) و أ ب / ه س ص

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