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رئيس البرلمان الجزائري: نرحب بمبادرات دعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي

9/24/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 9 (كونا) -- قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي اليوم الأحد إن بلاده ترحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي ومؤسساته الرسمية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي بمقر المجلس الشعبي الوطني وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حورية خليفة الطرمال.
وأكد بيان أصدره المجلس على موقف الجزائر الرافض لأي تدخل في شأن ليبيا الداخلي وجدد الدعوة إلى حلحلة الأزمة وفقا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة".
وتابع أن الجزائر "ترحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي وتوحيد مؤسساته الرسمية مع احترام سيادة هذا البلد وسلامته الترابية".
وذكر بوغالي بالمناسبة "بالتحديات الجيوسياسية التي تواجهها منطقة شمال إفريقيا على غرار تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى التهديدات التي تواجهها المنطقة جراء محاولات تغلغل الكيان الصهيوني" مجددا التأكيد على موقف الجزائر "الثابت إزاء القضية الفلسطينية".
ومن جهتها أشادت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حورية خليفة الطرمال "بمستوى العلاقات الثنائية وبمواقف الجزائر الداعمة لبلدها في كل الظروف" معبرة عن "امتنانها لتضامن الجزائر مع الشعب الليبي في محنته التي يمر بها".
كما أكدت في ذات السياق "حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك في شتى المجالات". (النهاية)

م ر / ه س ص



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