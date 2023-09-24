رئيس البرلمان الجزائري: نرحب بمبادرات دعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي

رئيس البرلمان الجزائري: نرحب بمبادرات دعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي
التاريخ
9/24/2023 11:25:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 9 (كونا) -- قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) إبراهيم بوغالي اليوم الأحد إن بلاده ترحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي ومؤسساته الرسمية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي بمقر المجلس الشعبي الوطني وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حورية خليفة الطرمال.
وأكد بيان أصدره المجلس على موقف الجزائر الرافض لأي تدخل في شأن ليبيا الداخلي وجدد الدعوة إلى حلحلة الأزمة وفقا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة".
وتابع أن الجزائر "ترحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي وتوحيد مؤسساته الرسمية مع احترام سيادة هذا البلد وسلامته الترابية".
وذكر بوغالي بالمناسبة "بالتحديات الجيوسياسية التي تواجهها منطقة شمال إفريقيا على غرار تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى التهديدات التي تواجهها المنطقة جراء محاولات تغلغل الكيان الصهيوني" مجددا التأكيد على موقف الجزائر "الثابت إزاء القضية الفلسطينية".
ومن جهتها أشادت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حورية خليفة الطرمال "بمستوى العلاقات الثنائية وبمواقف الجزائر الداعمة لبلدها في كل الظروف" معبرة عن "امتنانها لتضامن الجزائر مع الشعب الليبي في محنته التي يمر بها".
كما أكدت في ذات السياق "حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك في شتى المجالات". (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN24092023000071011013ID1107131800
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.