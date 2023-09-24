موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش
التاريخ
9/24/2023 11:25:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد يشيد بعمق العلاقات التاريخية بين السعودية والكويت ويؤكد أن العمل المشترك بين البلدين يتجاوز كل الحدود وأن التنسيق الثنائي في أعلى مستوياته وعلى الوجه الأكمل.
الكويت - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تنظم جلسة عصف ذهني تناولت أفضل السبل لتحقيق مزيد من التطوير في خدمات الوكالة والارتقاء بالمحتوى الإعلامي وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين في الشأن الإعلامي.
الكويت - نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية تطلق معرضها العام الأول للقطاعين التشكيلي والتطبيقي بمشاركة نخبة من التشكيليين والمصورين برعاية وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري.
الكويت - رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون اليوم الأحد يقول إن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله لا يتفق مع قرارات مجلس الأمن أو ما تم الاتفاق عليه بين البلدين.
القاهرة - الفريق الكويتي للتزلج الشراعي (الكايت بورد) يفوز بجائزة أفضل فريق في الدورة ال14 لبطولة (كنغ أوف لاغون) لرياضة (الكايت سيرينغ) التي استضافتها مصر.
المنامة - مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يشيد بعمق العلاقات البحرينية - الكويتية المبنية على أسس التاريخ والمصير المشترك.
عدن - مقتل أربعة جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسعاف بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
باريس - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن استدعاء سفير بلاده من النيجر والترتيب لمغادرة القوات الفرنسية البلد الواقع في غرب إفريقيا. (النهاية) ه س ص
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