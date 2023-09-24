موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

الكويت - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تنظم جلسة عصف ذهني تناولت أفضل السبل لتحقيق مزيد من التطوير في خدمات الوكالة والارتقاء بالمحتوى الإعلامي وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين في الشأن الإعلامي.

الكويت - نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية تطلق معرضها العام الأول للقطاعين التشكيلي والتطبيقي بمشاركة نخبة من التشكيليين والمصورين برعاية وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري.

الكويت - رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون اليوم الأحد يقول إن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله لا يتفق مع قرارات مجلس الأمن أو ما تم الاتفاق عليه بين البلدين.

القاهرة - الفريق الكويتي للتزلج الشراعي (الكايت بورد) يفوز بجائزة أفضل فريق في الدورة ال14 لبطولة (كنغ أوف لاغون) لرياضة (الكايت سيرينغ) التي استضافتها مصر.

المنامة - مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يشيد بعمق العلاقات البحرينية - الكويتية المبنية على أسس التاريخ والمصير المشترك.

عدن - مقتل أربعة جنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسعاف بمحافظة شبوة شرقي اليمن.

باريس - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن استدعاء سفير بلاده من النيجر والترتيب لمغادرة القوات الفرنسية البلد الواقع في غرب إفريقيا. (النهاية) ه س ص