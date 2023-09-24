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البرلمان العربي يستنكر تكرار تمزيق المصحف في لاهاي

9/24/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة24 أيلول( بترا )-استنكر البرلمان العربي، تكرار الممارسات الاستفزازية بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف وآخرها إقدام أحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في مدينة لاهاي الهولندية.
وشدد البرلمان العربي في بيان، اليوم الأحد، على رفضه التام لهذه الأفعال غير المسؤولة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف، وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وطالب بإصدار قوانين وتشريعات دولية من شأنها حماية واحترام الرموز الدينية، ونبذ التطرف والعنف، مؤكدا أن الإصرار على هذه الممارسات غير الأخلاقية يسهم بشكل مباشر في توتر الأوضاع ويقوّض الاحترام المتبادل في العلاقات بين الشعوب والدول.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
24/09/2023 22:46:05

MENAFN24092023000117011021ID1107131798

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