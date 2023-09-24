البرلمان العربي يستنكر تكرار تمزيق المصحف في لاهاي
التاريخ
9/24/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة24 أيلول( بترا )-استنكر البرلمان العربي، تكرار الممارسات الاستفزازية بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف وآخرها إقدام أحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في مدينة لاهاي الهولندية.
وشدد البرلمان العربي في بيان، اليوم الأحد، على رفضه التام لهذه الأفعال غير المسؤولة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف، وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وطالب بإصدار قوانين وتشريعات دولية من شأنها حماية واحترام الرموز الدينية، ونبذ التطرف والعنف، مؤكدا أن الإصرار على هذه الممارسات غير الأخلاقية يسهم بشكل مباشر في توتر الأوضاع ويقوّض الاحترام المتبادل في العلاقات بين الشعوب والدول.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
24/09/2023 22:46:05
MENAFN24092023000117011021ID1107131798
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