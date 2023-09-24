هيئة الاعتماد تعقد ورشة بعنوان مقيم جودة

عمان 24 أيلول -(بترا)-عقدت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "مقيم جودة".

وقال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة إن الورشة تهدف إلى إعداد وتأهيل المشاركين من أعضاء الهيئة التدريسية ليكونوا مقيمي جودة على المستوى المؤسسي والبرامجي ومؤهلين للعمل في إدارات جودة التعليم العالي في الجامعات.

كما تهدف الورشة إلى تعزيز ثقافة الجودة وتجذيرها بين مؤسسات التعليم العالي، وصولا بها إلى التميّز والتنافسيّة العالميّة، إضافة إلى زيادة عدد المقيّمين المعتمدين لدى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وتحدث نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد العنبر عن تجربة هيئة الاعتماد في جودة التعليم العالي، وإجراءات تقييم معايير ضمان الجودة على المستويين المؤسسي والبرامجي وآلية عمل لجان الخبراء، وآلية كتابة تقارير التقييم، وتطبيقات عملية في مجالات عمل الهيئة المختلفة فيما يتعلق بضمان جودة المؤسسات الأكاديمية.

يذكر أن الورشة تستمر ثلاثة أيام وسيتم خلالها منح المشاركين شهادة مقيّم جودة تعليم عالي معتمد لدى هيئة الاعتماد.

--(بترا)

أ ر/أز/ ع ط

24/09/2023 21:44:20