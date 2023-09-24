ورشة حول صناعة مواد التجميل وتسويقها بالرصيفة
التاريخ
9/24/2023 11:25:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرصيفة 24 أيلول (بترا)-نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان صناعة وإنتاج مواد التجميل وفن تسويقها،في قاعة حزب الإتلاف الوطني بحضور عدد من سيدات المجتمع المحلي.
وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح عن أهمية إدماج مثل هذه الورشات العلمية والتعليمية ضمن الأنشطة الثقافية التي يختص بها المنتدى وبهدف إثراء الحركة الثقافية للمجتمع المحلي وتقديم نوع من الخدمة المجتمعية له.
وأضاف أن سيدات المجتمع المحلي مطالبات بالمشاركة في العمل والإنتاج خاصة في مدينة الرصيفة التي تعاني من كثافة سكانية عالية جدا وشح في فرص العمل وعليه يجب على السيدات تأسيس أعمال خاصة بهن من المنزل أو مشاغل صغيرة تساعدهن في توفير فرص عمل مهنية تدر لهن ولعائلاتهن دخلا أضافيا.
وتضمنت الورشة شرحا مفصلا حول صناعة مواد التجميل ومنها الكريمات والصابون والمواد المستخدمة فيها وكيفية انتاجها.
--(بترا)
رن/أز / ع ط
24/09/2023 21:41:19
MENAFN24092023000117011021ID1107131795
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