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ورشة حول صناعة مواد التجميل وتسويقها بالرصيفة

9/24/2023 11:25:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرصيفة 24 أيلول (بترا)-نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان صناعة وإنتاج مواد التجميل وفن تسويقها،في قاعة حزب الإتلاف الوطني بحضور عدد من سيدات المجتمع المحلي.
وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح عن أهمية إدماج مثل هذه الورشات العلمية والتعليمية ضمن الأنشطة الثقافية التي يختص بها المنتدى وبهدف إثراء الحركة الثقافية للمجتمع المحلي وتقديم نوع من الخدمة المجتمعية له.
وأضاف أن سيدات المجتمع المحلي مطالبات بالمشاركة في العمل والإنتاج خاصة في مدينة الرصيفة التي تعاني من كثافة سكانية عالية جدا وشح في فرص العمل وعليه يجب على السيدات تأسيس أعمال خاصة بهن من المنزل أو مشاغل صغيرة تساعدهن في توفير فرص عمل مهنية تدر لهن ولعائلاتهن دخلا أضافيا.
وتضمنت الورشة شرحا مفصلا حول صناعة مواد التجميل ومنها الكريمات والصابون والمواد المستخدمة فيها وكيفية انتاجها.
--(بترا)
رن/أز / ع ط
24/09/2023 21:41:19

MENAFN24092023000117011021ID1107131795

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