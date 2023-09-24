جلسة توعوية في إربد حول الوقاية من مرض السرطان

جلسة توعوية في إربد حول الوقاية من مرض السرطان
التاريخ
9/24/2023 11:25:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 24 أيلول (بترا)- نظم مركز شابات لواء الوسطية غربي إربد، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، اليوم الأحد، جلسة توعوية حول الوقاية من مرض السرطان، ضمن حملة "بيئة صحية ضد السرطان"، التي أطلقها مركز الحسين بمناسبة اليوم العالمي للصحة البيئية.
وعرضت المُثقفة الصحية، أمل الخطيب، خلال الجلسة بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، لرسائل الحملة الهادفة إلى تشجيع المجتمع على تبنّي سلوكات صحية تسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال محاربة التدخين بجميع أنواعه والتقليل من تلوث الهواء.
ولفتت إلى أهمية التعريف ببعض السلوكات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابا في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء، للوقاية من مرض السرطان كمحاربة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة وزراعة الأشجار وصولاً لبيئة صحية.
وأشارت إلى مفهوم مرض السرطان وأنواعه والمراحل التي يمر بها المصاب وأهمية الكشف المبكر عنه لمحاولة علاجه وتقليل كلفة العلاج، لافتة إلى أهمية اتباع العادات والسلوكات الصحية السليمة من أجل الوقاية من السرطان.
وتخلل الجلسة نقاش مع المشاركات حول وسائل الوقاية من السرطان، ودور توعية الأفراد والمؤسسات في نقل التوعية إلى المجتمع.
وفي ذات السياق، أقيمت بمركز شباب الشيخ حسين بالأغوار الشمالية، ورشة تثقيفية عن الصحة النفسية بمشاركة 20 عضوا من المركز.
وتحدث المدرب مبارك هندر، عن أهمية الصحة النفسية للشباب وكيفية العناية بها وأساليب تحسينها لغاية الوصول الى مجتمع صحي خال من الظواهر السلبية كالتدخين والمخدرات والانتحار.
--(بترا)
أ غ / ب ع/ع ط
24/09/2023 21:32:29
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