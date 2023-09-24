جلسة توعوية في إربد حول الوقاية من مرض السرطان

إربد 24 أيلول (بترا)- نظم مركز شابات لواء الوسطية غربي إربد، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، اليوم الأحد، جلسة توعوية حول الوقاية من مرض السرطان، ضمن حملة "بيئة صحية ضد السرطان"، التي أطلقها مركز الحسين بمناسبة اليوم العالمي للصحة البيئية.

وعرضت المُثقفة الصحية، أمل الخطيب، خلال الجلسة بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، لرسائل الحملة الهادفة إلى تشجيع المجتمع على تبنّي سلوكات صحية تسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال محاربة التدخين بجميع أنواعه والتقليل من تلوث الهواء.

ولفتت إلى أهمية التعريف ببعض السلوكات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابا في الحفاظ على البيئة والتقليل من مخاطر تلوث الهواء، للوقاية من مرض السرطان كمحاربة التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والتقليل من دخان وعوادم السيارات ووسائل النقل المختلفة وزراعة الأشجار وصولاً لبيئة صحية.

وأشارت إلى مفهوم مرض السرطان وأنواعه والمراحل التي يمر بها المصاب وأهمية الكشف المبكر عنه لمحاولة علاجه وتقليل كلفة العلاج، لافتة إلى أهمية اتباع العادات والسلوكات الصحية السليمة من أجل الوقاية من السرطان.

وتخلل الجلسة نقاش مع المشاركات حول وسائل الوقاية من السرطان، ودور توعية الأفراد والمؤسسات في نقل التوعية إلى المجتمع.

وفي ذات السياق، أقيمت بمركز شباب الشيخ حسين بالأغوار الشمالية، ورشة تثقيفية عن الصحة النفسية بمشاركة 20 عضوا من المركز.

وتحدث المدرب مبارك هندر، عن أهمية الصحة النفسية للشباب وكيفية العناية بها وأساليب تحسينها لغاية الوصول الى مجتمع صحي خال من الظواهر السلبية كالتدخين والمخدرات والانتحار.

--(بترا)

أ غ / ب ع/ع ط

24/09/2023 21:32:29