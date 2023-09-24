الصفدي : أمن واستقرار الأردن والسعودية كلٌ لا يتجزأ ( إعادة مصححة )

عمان 24 أيلول-(بترا)- حضر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأحد احتفالات السفارة السعودية في عمان باليوم الوطني (93) بحضور السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، وعدد من السفراء المعتمدين لدى البلاط الملكي الهاشمي. وقال الصفدي في كلمته، إن ما يسر السعودية يسرنا، وعلاقات البلدين متجذرة ومتينة وتاريخية، تصب في صالح الشعبين الشقيقين ، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. وقال الصفدي: وتعزيزاً للروابط الوثيقة مع السعودية، فقد تشرفنا قبل أسبوعين باستضافة رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ، وقبلها كنا في ضيافتهم الكريمة في الرياض، للتأكيد على عمق علاقات البلدين، وأهمية التنسيق البرلماني المشترك خدمة لقضايا أمتنا المركزية، واليوم مع أفراح الأهل في السعودية باليوم الوطني، فإننا نقدر عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، في خدمة الحرمين الشريفين، وما تقدمه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام. وختم الصفدي بالقول: نؤكد على الدوام أن أمن واستقرار الأردن والسعودية كلٌ لا يتجزأ، ولدينا تطلعات مشتركة تجلت مؤخراً بالقمة العربية في جدة، حيث كان الأردن حريصاً على الحضور بأعلى تمثيل، فقد حضرها جلالة الملك وسمو ولي العهد، من أجل إنجاح أهداف القمة في إعادة التضامن العربي.

من جهته قال السفير السعودي: نحتفل اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 لتوحيد السعودية، في ظل ما تشهده العلاقات السعودية الأردنية من تميز بالعُمق والرسوخ والثبات منذ الأزل؛ فالعلاقات وثيقة بين البلدين الشقيقين والتي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو ولي العهد صاحب السمو الامير محمد بن سلمان وأخيه ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقال إن العلاقات بين البلدين أخذت مساراً مُتميزاً وراسخاً بين القيادتين والحكومتين، ما أثمرَ توافقاً دائماً بين المصالح المشتركة للمملكتين الشقيقتين، وامتازت بعراقتها المتجذرة التي تتعدى جميع المفاهيم وأبعاد المصالح والمحددات، أساسها المصداقية والوضوح في التعامل.

وتابع السفير السديري بالقول: نحتفل هذا العام بهذه المناسبة التي ستَظل خالدة في ذاكرة التاريخ تحت شعار "نحلم ونحقق"، المستلهم من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية السعودية 2030، وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم على جميع الأصعدة.

--(بترا)

م خ/أز/ ع ط

24/09/2023 21:38:15