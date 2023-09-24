عروض مسرحية حققت إيرادات مرتفعة.. تعرف عليها

من جانبه أعرب المخرج خالد جلال، عن سعادته بنجاح العرض وتحقيق إيرادات عالية، مؤكدًا أن العرض وصل إلى المليون فى ليلة العرض الـ55، متمنيا لأسرة المسرحية ولكل مسارح الدولة المزيد من العروض الجيدة الهادفة التى تحقق نجاحا جماهيريا ونقديا وأعلى إيرادات ممكنة .

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان ياسر الطوبجى، تعرض في تمام الثامنة والنصف مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل الأسبوع، وهى عن تراث الريحانى وبديع خيرى، كتابة أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر .

"طيب وأمير" البطولة للفنانين "هشام إسماعيل، عمرو رمزى، تامر فرج، شيماء عبدالقادر، أحمد السلكاوى، شريف حسنى، نهى لطفى، محمود فتحى، وفاء عبد الله، رشا فؤاد، جلال الهجرسي، فهد سعيد، مجدى عبد الحليم، رانيا النجار، محمد يوركا، أحمد النمرسى، محمود الهنيدى"، ديكور د.حمدى عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق على، ملابس أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنى، إضاءة أبو بكر الشريف .

وكانت قد حققت مسرحية «ليلة من ألف ليلة» للنجم يحيى الفخرانى والمخرج محسن حلمى، إيرادات ضخمة لم تحدث في تاريخ مسرح الدولة، حيث وصلت إلى 7 ملايين جنيه، حسب تصريحات سابقة للفنان يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي.

تدور أحداث القصة حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير. وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب، تتعرف على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.

أما العرض المسرحى "أليس فى بلاد العجائب" الذى عرض فى 2019 وصلت إيراداته إلى 2 مليون جنيه فى 73 ليلة عرض.

مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، ويشارك بطولتها مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، هانى عبد المعتمد، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوى، محمد عمر، كريم عبد الشافى، أحمد حمودة، أحمد شومان، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر، مصطفى محمد، ليلى عبد الحميد، عمر إيهاب، حمادة محمود، محمد فايز، محمود صلاح، نور شادى سرور، حور الشاذلى، أشعار عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك إسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس نعيمة عجمى، ماسكات د. محمد سعد، مخرج منفذ إيهاب علوان، تأليف وإخراج محسن رزق.

وتجاوز العرض المسرحي "قواعد العشق 40" للمخرج عادل حسان إيرادات المليون جنيه دون اعتماده على نجوم الصف الأول.

"قواعد العشق 40" مغامرة مسرحية للمخرج عادل حسان، دراماتورج وإشراف علي الكتابة رشا عبد المنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام، خيري الفخراني، وبطولة "بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، دينا أحمد، هاني عبد الحي، احمد مجدي، إيهاب بكير، عادل رأفت"، المطربة أميرة أبو زيد، والمنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، وموسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، إضاءة إبراهيم الفرن، وأزياء مها عبدالرحمن.