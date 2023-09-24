محطات فنية فى حياة نجاح الموجى بذكرى رحيله

ولد الفنان الراحل فى 11 يونيو عام 1945، بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ثم انتقلت أسرته إلى حدائق القبة بالقاهرة حاول الالتحاق فى المعهد العالى للفنون المسرحية لكنه رسب في الاختبارات بحسب روايته خلال تصريحاته بأكثر من برنامج تليفزيونى.

بدأ حياته الفنية مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح فى أواخر الستينيات، بعد أن اسند إليه المخرج الكبير الراحل "محمد سالم" والفنان "جورج سيدهم" دورًا مهمًا فى مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" .

اشتهر الفنان الراحل نجاح الموجى ببراعته أيضًا فى غناء المونولوج، وبرع فيه إلى حد كبير لم يكن هذا هو العمل الوحيد الذى نجح فيه بصحبة سمير غانم وجورج سيدهم، وإنما تألق على خشبة المسرح بعد ذلك أيضاً من خلال مسرحية "المتزوجون".

قدم نجاح الموجى قرابة 150 عملا خلال حياته الفنية وآخرها مسلسل "فى بيتنا كنز"، كما قدم أعمال عديدة فى السينما والمسرح و التلفزيون ومن أهم أعماله السينمائية: الحريف، شوارع من نار، صاحب الإدارة بواب العمارة، مغاورى فى الكلية، النساء، امرأة مطلقة موعد مع القدر، مدافن مفروشة للإيجار، سكة الندامة أربعة فى مهمة رسمية، أيام الغضب، اغتصاب، المساطيل، الكيت كات، الحب فى طابا، ليه يا بنفسج، زيارة السيد الرئيس، طأطأ وريكا وكاظم بك، قليل من الحب كثير من العنف، البحر بيضحك ليه، الحب فوق هضبة الهرم.



