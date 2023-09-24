مروة ناجى ونجوم الإنشاد فى احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى.. الثلاثاء

مروة ناجى ونجوم الإنشاد فى احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى.. الثلاثاء
التاريخ
9/24/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Youm7) بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية تقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، ومشاركة الفنانة مروة ناجى مع نجوم الإنشاد الدينى بالأوبرا إبراهيم فاروق، طه حسين، محمد عبد الحميد، تامر نجاح وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 26 سبتمبر على المسرح الكبير.
يتضمن البرنامج فاصلين تحيى الثانى مروة ناجى
بنخبة مختارة من الأناشيد والابتهالات التى تحتفى بمولد الرسول الكريم وتعبر عن مكارم الأخلاق والتعاليم السمحة للدين الإسلامى منها برضاك يا خالقى، نبينا الكريم، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، خد بايدى، ام النبى، القلب يعشق
أما الفاصل الأول يضم موشح تجلى مولد الهادى، حب الرسول، على باب سيدنا النبى، قمر، ماشى فى نور الله، الف الف صلاة، الفين صلاة ع النبى، دعونى.
الجدير بالذكر أن الأوبرا وجهت الدعوة للعديد من سفراء الدول العربية والإسلامية وعدد من الإعلاميين وكبار الكتاب والنقاد والقنوات الأرضية والفضائية ووكالات الأنباء العالمية لحضور الاحتفالية.
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