المركز القومى للمسرح يحتفل بالمولد النبوى بحفل إنشاد لفرقة الحضرة

يذكر أن الفنان إيهاب فهمى، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، نفذ وصية الأديب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلامونى الأخيرة، بإصداره العدد الجديد من مجلة المسرح، وعودة الإصدار الورقي مرة أخرى بعد توقف دام لعدة أشهر، بعد مناقشات طويلة حول تحويل المجلة لإصدار إلكتروني، والتي رحل "السلامونى" في إحدى الاجتماعات التي دارت فيها هذه المناقشات مدافعا عن استمرار الإصدار المطبوع، ليقوم رئيس المركز القومي للمسرح الجديد بإزالة كل العقبات والمشاكل التي واجهة المجلة خلال الآوانة الأخيرة ويعتمد إصدارها الجديد

وكان الفنان إيهاب فهمي تدخل فور توليه مسئولية المركز القومى للمسرح مع إدارة المجلة، وطرح حلا للمشكلة يضمن استمرار الإصدار الورقي للمجلة، وذلك بعد مناقشة كل الأفكار والمقترحات ووضع الحلول التي تضمن استمرارها، ليتم استئناف صدور المجلة ورقيا وانتظامها كما كان يأمل الكبير الراحل أبو العلا السلاموني الذي لفظ انفاسه وهو يدافع عن المجلة وعن ريادة مصر الثقافي.

المجلة في إصدارها الجديد لم تنس حارسها الأمين الذي رحل وهو يدافع عن استمرارها، إذ تصدر الأديب الكبير محمد أبو العلا السلامونى غلاف المجلة تخليدا لذكراه، بل وتضمن العدد ملف خاص يتناول رحلة عطاء الكاتب المسرحي الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني ورثاء محبيه، حيث يتحدث الدكتور عمرو دوارة عن السلاموني شهيد الثقافة والفنون العربية، ودراسة للدكتور أحمد محمود حامد عن المصادر التراثية في دراما محمد أبو العلا السلاموني، ويتساءل المخرج عادل زكي.. هل كان يرثي نفسه مستعرضًا ما كتبه الراحل أبو العلا السلاموني في رثاء بطله أمرئ القيس برائعته المسرحية "الثأر ورحلة العذاب".

وترصد الدكتورة نعيمة عاشور البعد الميتافيزيقي للمرأة في مسرحيات الراحل أبو العلا السلاموني، ويكتب محمد عبد الحافظ ناصف تحت عنوان.. السلاموني يقول والتاريخ يقول، ود. تامر فايز يكتب عن السلاموني بوصفه عاشق المسرحية التاريخية، ودراسة للناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا عن السلاموني والمسرح الشعبي