أفضل 3 زيوت يمكن إضافتها للسلطة لتكون لذيذة وصحية

وهناك زيوت مميزة للسلطة تضيف المزيد من النكهة، إلى جانب فوائدها الصحية خاصة لمن هم يتبعون حمية غذائية أو يمارسون تمارين رياضية، نستعرضها وفقاً لما نشره موقع "today".

يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت التي يمكن إضافتها للسلطة من أي نوع خاصة السلطة اليونانية "الجريك سلاد" أو أطباق السلطة التي تحتوي على الجبن والخبز البني، وذلك لنكهته المميزة، وفوائده الكبيرة، حيث إنه خفيف الوزن وصحي للقلب ولذيذ، كما أنه غني بالأحماض مثل الأوميجا 3، ومصدر غني للدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، كما أنه يزيد من الشعور بالشبع فهو مكون مهم لمن يرغبون في إنقاص وزنهم.

يمتلك زيت الجوزالنكهة الغنية التي تجعله خياراً فريداً ومميزاً للسلطات، إلى جانب أنه مصدر رائع لمضادات الأكسدة والمواد المغذية التي تساعد على تحسين الذاكرة والتركيز، فهو مناسب للطلاب الذين يبدأون العام الدراسي الجديد، كما أنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ويساعد في إنقاص الوزن.

يشتهر زيت السمسم بنكهته المميزة وفوائده الصحية المذهلة التي لا حصر لها، كما أنه يعطي المزيد والكثير من النكهات في آن واحد، إلى جانب فوائده الكثيرة، حيث إنه يعمل كمضاد للالتهابات، والتخفيف من آلام المعدة.



