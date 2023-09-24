أفضل 3 زيوت يمكن إضافتها للسلطة لتكون لذيذة وصحية

أفضل 3 زيوت يمكن إضافتها للسلطة لتكون لذيذة وصحية
التاريخ
9/24/2023 11:25:10 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر السلطة واحدة من الأطباق المهمة التي توجد بجانب أي طعام وأي وجبة، حيث إنه يعتبر الطبق الأساسي الذي يعتمد على تناول الخضراوات وباقي مكوناته بصورتها الطبيعية الطازجة، كما أن هناك من يتعامل مع هذا الطبق كوجبة أساسية في بعض الأحيان في وجبة العشاء أو الإفطار، وحتى يكون الطبق لذيذاً ومميزاً هناك بعض التتبيلات، التي تضاف للخضراوات مما يعتمد على البهارات أو الليمون، وذلك إلى جانب الزيت، ولكن ليس زيت الطبخ أو حتى زيت القلي.
وهناك زيوت مميزة للسلطة تضيف المزيد من النكهة، إلى جانب فوائدها الصحية خاصة لمن هم يتبعون حمية غذائية أو يمارسون تمارين رياضية، نستعرضها وفقاً لما نشره موقع "today".
السلطة زيت الزيتون
يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت التي يمكن إضافتها للسلطة من أي نوع خاصة السلطة اليونانية "الجريك سلاد" أو أطباق السلطة التي تحتوي على الجبن والخبز البني، وذلك لنكهته المميزة، وفوائده الكبيرة، حيث إنه خفيف الوزن وصحي للقلب ولذيذ، كما أنه غني بالأحماض مثل الأوميجا 3، ومصدر غني للدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، كما أنه يزيد من الشعور بالشبع فهو مكون مهم لمن يرغبون في إنقاص وزنهم.
زيت زيتون زيت الجوز
يمتلك زيت الجوزالنكهة الغنية التي تجعله خياراً فريداً ومميزاً للسلطات، إلى جانب أنه مصدر رائع لمضادات الأكسدة والمواد المغذية التي تساعد على تحسين الذاكرة والتركيز، فهو مناسب للطلاب الذين يبدأون العام الدراسي الجديد، كما أنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ويساعد في إنقاص الوزن.
زيت الجوز زيت السمسم
يشتهر زيت السمسم بنكهته المميزة وفوائده الصحية المذهلة التي لا حصر لها، كما أنه يعطي المزيد والكثير من النكهات في آن واحد، إلى جانب فوائده الكثيرة، حيث إنه يعمل كمضاد للالتهابات، والتخفيف من آلام المعدة.
زيت السمسم
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