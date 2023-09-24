حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 25 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

يعرف أصحاب برج الحمل أنهم متقدمون ومعتمدون على أنفسهم، كما أن أغلبهم أذكياء ويمتلكون العقل الاستثنائي في حل أي مشكلة تقع أمامهم، بالإضافة إلى أنهم عادة متحمسون ونشطون، هادئون وحساسون.



ومن مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.













ومن مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي













ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

















ومن مشاهير برج الميزان محمد منير، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.













مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك قدرة عجيبة على إقناع من حوله بسهولة شديدة، ويثق بنفسه بشكل كبير، ويعشق الضحك والفكاهة.





مولود برج القوس يتمتع بأن له نظرة فلسفية في الأمور من حوله، ويملك ذكاء نادرا يجعله قادرا على التصرف في بعض المواقف الصعبة ومتفائلا بدرجة عالية.





ومن مشاهير برج القوس الفنان هانى شاكر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.











إذا وجدت فرصة للعمل في مكان جديد فلا تتردد، ما دام سيحقق لك المزيد من النجاح والتفوق والحصول على المكاسب المالية التي تريدها، وتصل لمكانة مرموقة.





لا تتجادل مع شريك الحياة، واصبر عليه، ولا تجعل أي خلاف بسيط يعكر صفو الحياة بينكما، وكن أعقل من ذلك، وتجنب أي تدخل من أي شخص بلا أي فائدة.

مارس رياضة اليوجا لتشعر بالسلام النفسى وتكون قادرا على حكم الغضب الذى تشعر به، مع تناول الطعام قليل الزيوت مع التقليل من الكافيين الذى تشرب خلال ساعات اليوم.





لا تشعر بالارتباك مهما كانت الأحداث المختلفة التي تمر بها، فكن قويا، وصدق حدسك في كل ما حولك، أنت لديك الخبرة الكافية لتحكم على الأشياء كما هي.





مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يضع خططا طويلة الأجل ويسير عليها ولا يتركها حتى يحققها، ويشعر بالثقة الزائدة بقدراته بشكل كبير، ويحب الأجواء المرحة.

مولود برج الجدى يتمتع بأنه يحب الأشياء المنظمة من حوله ليشعر بالراحة، ولا يتقبل الرأي الآخر، لأنه عنيد لأقصى درجة ويتمسك برأيه بشكل غريب، وبرغم ذلك يملك قلبا من ذهب.





ومن مشاهير برج الجدى الفنانة جنات، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.











قد تشعر بالانشغال لوقت طويل، للعمل الذى تقوم به، ولا تجد وقتا آخر للقيام بمهام إضافية، وحاول أن تركز حتى تصل بعد ذلك الجهد للوظيفة التي تريدها وتحلم بها.





لا تحزن إذا لم يمر الأمر الذى تريده كما تظن، وانس أي علاقة ماضية وحاول بشكل جديد مع شريك الحياة المستقبلي، الذى تجد بداخله قلب ينبض بصدق بأسمك بكل حب.





عليك الاهتمام بصحتك ولا تتكاسل عن تناول وجبة الإفطار التي تكون مهمة لك بشكل كبير، والتزم بالتمارين الرياضية اليومية لتستعيد رشاقتك وتحصل على جسد رياضى.





لا تيأس إذا شعرت بالفشل، حاول مجدداً، لتكتسب المزيد من الخبرة التي تتراكم مما يجعلك قادر على الصمود أمام العقبات الكبيرة، لتصل لوجهتك بأمان.





مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات، منها أنه يملك شجاعة منقطعة النظير، ويواجه أي مشكلة بكل شجاعة، ولديه ذكاء حاد يكتشف الشخصيات التي من حوله بسهولة.





مولود برج العقرب يتمتع بالغموض ولديه مشاعر مرهفة وحساسة بشكل كبير، ولديه عزيمة على تحقيق ما يريده مهما كانت العقبات حتى يصبح حقيقة على أرض الواقع.





ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.











أنت تملك عقلا يقظا، قادرا على ترتيب الأمور من حولك وتحقق الطموحات التي لديك لتصبح واقعية بمنتهى السهولة، لأن لديك إرادة قوية، وأعطِ النصحية لمن حولك ليستمدوا من علمك الوفير.

عليك أن تضع خطة للذهاب مع شريك الحياة لمدينة جديدة لم تزرها من قبل لتشعر بالسعادة معه وتجدد الحياة العاطفية بينكما، مع إخباره بمشاعرك الرقيقة طوال الوقت.



مارس رياضة الجرى في الصباح الباكر، لتستمد منها الطاقة والحيوية، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضراوات والفاكهة الطازجة، وأخذ قسط من الراحة كل فترة.

لديك قدرة كبيرة على التحدث بكل لباقة مما يجعلك تكسب قلوب من حولك بسهولة، مع الدخول من أي باب تريد، مع إظهار شخصيتك الفريدة ليأخذك الجميع قدوة.





مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه يملك ثقة بقدراته وبمهارته، لأنه يؤمن أنه قادر على تحقيق كل ما يرغب به مهما كانت الظروف، ويساعد الجميع وله روح صادقة ومخلصة.





مولود برج الدلو يتمتع بذكاء وعقل راجح ومنطقى بشكل كبير، ويفكر بكل منطق وقادر على تحليل الأمور من حوله، ولديه عشق للابتكارات والاختراعات.





ومن مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







لا تأخذ أي قرار جديد إلا بعد أن تقوم بدراسته بشكل جدى، ولا تتجادل مع أي شخص مهما كان، ولا تتدخل في أي صراع بلا أي فائدة، وركز في ما تقوم به هذا أفضل لك.





تحدث مع شريك الحياة بشكل عقلانى ولا تعقد الأمور من حولك، وكن حريصا على ألا تغضبه، وتحمّل رأيه وأفهمه حتى تعيش معه حياة سعيدة طوال العمر.





عليك أن تتناول الطعام المنزلى قليل السعرات الحرارية، ولا تتناول الطعام الدسم، وكن قادرا على ممارسة الرياضة حتى تشعر بالنشاط، لتكون قادرا على العمل والعيش ببهجة.

حاول أن تضع خططا قصيرة الآجل لمشروعك، وقيّم نفسك كل فترة لتعلم مدى تقدم مشروعك، لتتعلم من الأحداث من حولك لتكون قادرا على خوض كل الصعاب بذكاء.





ومن مشاهير برج العذراء عبلة كامل، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







ومن مشاهير برج الأسد الفنانة مديحة كامل، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







ومن مشاهير برج الحوت المطربة نجوى كرم وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









