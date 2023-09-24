وصفات طبيعية لمنع ظهور البثور تحت الإبطين

وصفات طبيعية لمنع ظهور البثور تحت الإبطين
التاريخ
9/24/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Youm7) البثور تحت الإبطين قد تكون مصدر إزعاج وعدم راحة للكثير من الأشخاص، وقد ينجم عن ظهور البثور تحت الإبطين عدة أمور، مثل انسداد المسام، التعرق الزائد، احتكاك الجلد، الإجهاد، أو حتى رد فعل تحسسي، فإذا كنت تعانين من هذه المشكلة، فقد ترغبين في تجربة بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على تهدئة الجلد ومنع ظهور البثور.
وهنا نستعرض بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تجربتها من موقع "بولد سكاي" الهندي، ولكن في حالة استمرار ظهور البثور أو تفاقم الحالة يُفضل استشارة الطبيب لتقييم الوضع وتوجيهك بشكل مناسب.
وصفة خل التفاح والماء:
امزجي ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب من الماء.
استخدمي قطعة قطنية لتنظيف منطقة الإبطين بهذا المزيج.
اتركيه لبضعي دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
كرري هذه العملية مرتين في اليوم.
وصفة بيكربونات الصودا:
امزجي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا مع ماء لتشكيل معجون.
ضعي المعجون على البثور تحت الإبطين واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.
اشطفيه بالماء الدافئ وجففي المنطقة جيدًا.
يمكنك استخدام هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.
وصفة زيت شجرة الشاي:
ضعي قطرات قليلة من زيت شجرة الشاي على قطعة قطنية نظيفة.
امسحي المنطقة المصابة تحت الإبطين بهذا الزيت.
اتركيه حتى يجف تمامًا.
كرري هذه العملية مرتين في اليوم.
وصفة زيت جوز الهند:
قومي بتسخين قليل من زيت جوز الهند حتى يكون دافئًا.
ضعي الزيت الدافئ على البثور تحت الإبطين وقم بتدليكه بلطف.
اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
كرري هذه العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج.
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