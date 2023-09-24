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وصفات طبيعية لمنع ظهور البثور تحت الإبطين

9/24/2023 11:25:08 PM
(MENAFN- Youm7) البثور تحت الإبطين قد تكون مصدر إزعاج وعدم راحة للكثير من الأشخاص، وقد ينجم عن ظهور البثور تحت الإبطين عدة أمور، مثل انسداد المسام، التعرق الزائد، احتكاك الجلد، الإجهاد، أو حتى رد فعل تحسسي، فإذا كنت تعانين من هذه المشكلة، فقد ترغبين في تجربة بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على تهدئة الجلد ومنع ظهور البثور.



وهنا نستعرض بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تجربتها من موقع "بولد سكاي" الهندي، ولكن في حالة استمرار ظهور البثور أو تفاقم الحالة يُفضل استشارة الطبيب لتقييم الوضع وتوجيهك بشكل مناسب.





وصفة خل التفاح والماء:
امزجي ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب من الماء.

استخدمي قطعة قطنية لتنظيف منطقة الإبطين بهذا المزيج.

اتركيه لبضعي دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

كرري هذه العملية مرتين في اليوم.



وصفة بيكربونات الصودا:


امزجي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا مع ماء لتشكيل معجون.

ضعي المعجون على البثور تحت الإبطين واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفيه بالماء الدافئ وجففي المنطقة جيدًا.

يمكنك استخدام هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.



وصفة زيت شجرة الشاي:
ضعي قطرات قليلة من زيت شجرة الشاي على قطعة قطنية نظيفة.

امسحي المنطقة المصابة تحت الإبطين بهذا الزيت.

اتركيه حتى يجف تمامًا.

كرري هذه العملية مرتين في اليوم.



وصفة زيت جوز الهند:
قومي بتسخين قليل من زيت جوز الهند حتى يكون دافئًا.

ضعي الزيت الدافئ على البثور تحت الإبطين وقم بتدليكه بلطف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

كرري هذه العملية يوميًا للحصول على أفضل النتائج.











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