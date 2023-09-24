إزاى ترتب أفكارك بشكل منطقى ولا تشتت ذهنك



تشتت

من المعروف أن البريد الإلكترونى هو من أكبر المشتتات التي قد يقابلها الإنسان، لأن البريد الإلكترونى ملىء بأولويات الأشخاص وعواطفهم، لأن الشخص عندما يتلقى البريد يعنى أن من أرسله يريده أن يترك كل ما في يده ويمنحه اهتمامه بشكل سريع، وأفضل شيء هو القدرة على التحكم بالبريد الإلكترونى، وإذا كان الشخص يجد بعض الصعوبات في التركيز في العمل، فيمكن منع رسائل المسوقين أو النشرات الإخبارية، لأن تشتت العقل دون داع.



عدم تركيز



من المعروف أن الشخص إذا فتح أكثر من شاشة في نفس الوقت فإن التركيز لا يكون عاليا، بل سيفقد معظم تركيزه، وهو القيام بمتابعة مهمة واحدة من على شاشة واحدة، ثم يحول الشخص انتباهه للشاشة الأخرى، ثم بعد ذلك يرجع للشاشة الأخرى وهكذا وهذا يسمى تبديل المهام، لأنه كلما كان الشخص ينظر إلى مهمة جديدة يستغرق حوالى دقيقتين للعودة إلى العمل بنفس الكفاءة من جديد، وهذا الأمر يقلل من الإنتاجية والأفضل الالتزام بشاشة واحدة.

معظم الأشخاص يحمل هاتفا ذكيا، مما يمكن أن يعطل الشخص إذا أمسكه، وقد يضع البعض الهاتف على وضع الصامت أو الاهتزاز، حتى يشعر بالتركيز، ولا يزعج من حوله، ولكن ما لا نعرفه أن الهاتف فى وضع الاهتزاز يجعل الشخص يقاطع تركيزه، أما إذا كان الهاتف في وضع صامت ستضىء الشاشة مما قد يصرف انتباه الشخص عن المهمة التي يقوم بها، والأفضل لعدم التشتت بشكل أكيد أن يتم وضع الهاتف في وضع عدم الإزعاج، مما يجعل الشخص هو من يتحكم في الهاتف وليس العكس.



عدم تركيز (2)

قد يشعر الشخص أنه يريد أن يحصل على قسط من الراحة، ولكن إذا اندمج في وسائل التواصل الاحتماعى ، فهو لا يمنح عقله للراحة التي يريدها، مما يجعل الدماغ تعمل شكل مستمر، فيمكن بدل الجلوس أمام الهاتف أن يذهب الشخص لنزهة سريعة بالخارج ويمارس التأمل لبعض الوقت، أو تناول وجبة خفيفة صحية.



