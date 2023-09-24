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4 علامات تكشف تأثير علاقتك السابقة على حياتك العاطفية

9/24/2023 11:25:07 PM
(MENAFN- Youm7) قد يكون التغلب على الآثار النفسية التي حدثت من علاقة سابقة أمرا صعبا بالنسبة للبعض، ويمكن أن يمتد الأمر إلى التأثير على أي علاقة حديثة، حيث يقولون إن الحب الأول سيكون دائماً مميزاً ويلاحق أفكارك في الكثير من المواقف، لكن على الرغم من إيجادك لشريك آخر به الصفات المميزة التي تغنيك عن أي شيء آخر إلا أنك تجد نفسك تربط أي شيء بالشريك السابق.

فهناك بعض العلامات التي أشار إليها موقع "Your Tango" تكشف أن علاقتك السابقة تؤثر على علاقتك الجديدة، يجب التخلص منها فوراً بعمل خطة لنفسك ووضع وقت كاف لكي تتمكن من معرفة الطرف الآخر والتخلص من الحب القديم وعمل موف أون مثالي.


التفكير في الماضي انعدام الثقة

التجارب السيئة في العلاقة السابقة يمكن أن تؤدي إلى مخاوف بشأن حدوث مشكلات مماثل في العلاقة الجديدة، ونتيجة لذلك، يمكن أن يجد الشخص صعوبة في الثقة بالشريك الجديد ويمكنه القفز إلى استنتاجات سلبية حول المواقف مع الشخص المحبوب الجديد.

تدني احترام الذات

غالبا ما يؤدي تدني احترام الذات أو انعدام الثقة بسبب فشل العلاقة إلى خلق صورة ذاتية سلبية، ونتيجة لهذا، غالبا ما يعاني الشخص من مشاعر "أنا لست محبوبا" أو "لست جيدا بما فيه الكفاية"، والتي تتسبب في أن ينخرط الشخص في صراعات حول قضايا صغيرة.


ريد فلاج المقارنات

إن عدم القدرة على تقدير التفرد ومقارنة العلاقة السابقة أو سمات الشريك مع العلاقة الجديدة يمكن أن يخلق صعوبة في التكيف في العلاقة الجديدة، لذا توقف فوراً عن المقارنة، بل أبرِز المميزات لشريك حياتك أو الطرف الآخر الذي يدخل حياتك مؤخراً.


موف أون


الخوف من المجهول

الخوف مما قد يخبئه المستقبل، وكيف سيكون الشريك الجديد، وما إذا كانت سماته أو اهتماماته متوافقة أم لا، يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في بدء علاقة جديدة، عند وصولك لهذا الأمر يجب عمل خطة بتوقيت معين لكي تستطيع معرفة الطرف الآخر بشكل جيد ومعرفة كل التفاصيل التي تخفى عنك.


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