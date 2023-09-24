Monday, 25 September 2023 08:02 GMT

تعرف على القواعد الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة لرحلات العمرة

9/24/2023 11:25:04 PM
(MENAFN- Youm7) تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، مجموعة
القواعد الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة للرحلات العمرة.



1- يشترط في المشرف المرافق للمعتمرين ما يلى:

. أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني للعاملين بالشركة الموجود بإدارة البرامج بالوزارة كموظف سياحة دينية، ومضى على تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ثلاثة أشهر، ويجوز تقليص هذه المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة للمشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية أو أن يكون حاصلاً على الدورة التدريبيه الخاصة بالمشرفين المقررة فى هذا الشأن، أو أن يكون مقيدًا بالسجل الإلكتروني بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال.



. سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بوصفه مشرفًا لرحلة العمرة، وذلك لمرة واحدة على الأقل، ويستثنى من ذلك الشركات السياحية التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم عمرة (1443هـ) ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.



. أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح بمباشرة أعماله المنوطة به على الوجه المطلوب.



2- يجب على المشرف المرافق للمعتمرين الالتزام بالآتي:

. القيام بكل ما من شأنه ضمان حسن أداء الخدمات المقدمة للمعتمرين بما يحقق راحتهم.

. حسن معاملة المعتمرين، والقيام بجميع مهامه على الوجه الأكمل لراحة ورعاية المعتمرين.

. اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال فقد أحد المعتمرين، فضلاً عن الإخطار الفوري للبعثة المصرية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق (البوابة المصرية للعمرة، أو خطاب موجه للبعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو البريد الإلكتروني، أو تطبيق الواتس آب).

. المتابعة المستمرة لحالة المرضي من المعتمرين.

. توفير وسيلة العودة للحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات حال بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم، وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي.

. في حالة وفاة أحد المعتمرين الحضور بنفسه إلى مقر البعثة المصرية لتقديم الإخطار بذلك يدويًا، وكذا إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

. مساعدة المعتمرين فى حجز زيارة الروضه من خلال الموقع الالكترونى الخاص بذلك بالمملكة العربية السعودية.

. عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المعتمرين طوال مدة رحلة العمرة تحت أي مسمى.

3- تكون مراجعة برامج العمرة الخاصة بكل شركة سياحية بمعرفة مشرفي هذه الشركة فقط، ولا يجوز استعارة المشرفين فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض، ويستثني من ذلك حال كون الشركتين السياحيتين أو أكثر (بحسب الأحوال) مملوكة لمالك واحد شريطة أن يكون لدى الشركة الاخرى مشرف مفعل وتقديم إقرار موقع ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بوصفه الممثل القانوني لها (رئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الأموال أو الشريك المتضامن الذي له هذا الحق بالنسبة لشركات الأشخاص).

ودون الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز تكرار إسم المشرف في أكثر من رحلة عمرة متداخلة في تواريخ السفر المحددة لكلٍ منها شريطة أن تكون برامج هذه الرحلات بخط سير واحد، وأن يكون السكن بذات المنطقة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبما لا يجاوز عدد 135 معتمر مع تكليف الشركة لأحد مندوبيها بمرافقة المجموعة وانهاء إجراءات سفرها بالموانئ المصرية.

4- يجوز للشركة السياحية بموجب طلب تقدمه إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة وتعتمده في هذا الشأن؛ إضافة مشرف مساعد إلى المشرف الأساسي المرافق لمجموعة المعتمرين لاكتسابه الخبرة منه.







MENAFN24092023000132011024ID1107131782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث