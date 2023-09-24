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16 أكتوبر المقبل.. موعد طرح محال تجارية وصيدليات بـ3 مدن جديدة

9/24/2023 11:25:03 PM
(MENAFN- Youm7) قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، طرح عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية وصيدليات ، في نحو 3
مدن جديدة.



وأعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلتين بمساحات تتراوح من (19م2 :
96م2)، و 4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2 : 60م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 16/10/2023.



وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً و 3 صيدليات بمساحات تتراوح من (17م2 : 99م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 31/10/2023.



وأكد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياُ وصيدليتين بمساحات تتراوح من (17م2 : 67م2) و 6 وحدات إدارية ومهنية و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (49م2 : 52م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة في جلسة لمزاد علني يوم الثلاثاء الموافق 24/10/2023.



وأشار المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه تم طرح حق استغلال حديقة الإسكان القومي الواقعة بالحي الأول بمساحة حوالي 5.5 فدان لمدة 7 سنوات في جلسة لمزاد علني يوم الأحد الموافق 5/11/2023.



وأشار مسئولو أجهزة المدن الجديدة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للوحدات والمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة، ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الأجهزة المقرر عقد جلسات المزادات بها.











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