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الغرفة الأمريكية تسلط الضوء على الإصلاح القانوني للهجرة بعنوان الأرضية المشتركة

9/24/2023 11:25:03 PM
(MENAFN- Youm7) تحت شعار الأرضية المشتركة تسلط
الغرفة الأمريكية للتجارة
الضوء على ملف إصلاح الهجرة القانونية وذلك يوم الخميس 28 سبتمبر بمشاركة النائبة ماريا سالازار (الجمهورى عن فلوريدا) والنائبة فيرونيكا إسكوبار (الديمقراطية عن تكساس)، ويدير اللقاء إيفان هـ. جنكينز، نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية

بغرفة التجارة الأمريكية، بصفته رئيسًا للشؤون الحكومية فى غرفة التجارة الأمريكية.



فيرونكا اسكوبار


وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للغرفة ،the U.S. Chamber of Commerce تعد هذه المحادثة جزءً
من سلسلة الأرضية المشتركة للغرفة الأمريكية، حيث الاجتماع مع زعيم جمهوري وزعيم ديمقراطي واحد لاستكشاف القضايا المهمة التي تواجه مجتمع الأعمال وتسليط الضوء على إصلاح الهجرة من خلال التعمق في فرص التوافق، والاختلافات السياسية المشروعة، والمسارات المؤدية إلى حلول حقيقية مشتركة بين الحزبين بشأن أمن الحدود وإصلاح الهجرة.

يشار أن الملايين سنويا من انحاء العالم يسعون الى الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن العمل والاستقرار بجانب الابتعاد عن مناطق النزاعات المختلفة فى العديد من دول العالم
.



ايفان جنكينز





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