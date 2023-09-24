الغرفة الأمريكية تسلط الضوء على الإصلاح القانوني للهجرة بعنوان الأرضية المشتركة

بغرفة التجارة الأمريكية، بصفته رئيسًا للشؤون الحكومية فى غرفة التجارة الأمريكية.









وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للغرفة ،the U.S. Chamber of Commerce تعد هذه المحادثة جزءً

من سلسلة الأرضية المشتركة للغرفة الأمريكية، حيث الاجتماع مع زعيم جمهوري وزعيم ديمقراطي واحد لاستكشاف القضايا المهمة التي تواجه مجتمع الأعمال وتسليط الضوء على إصلاح الهجرة من خلال التعمق في فرص التوافق، والاختلافات السياسية المشروعة، والمسارات المؤدية إلى حلول حقيقية مشتركة بين الحزبين بشأن أمن الحدود وإصلاح الهجرة.

يشار أن الملايين سنويا من انحاء العالم يسعون الى الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن العمل والاستقرار بجانب الابتعاد عن مناطق النزاعات المختلفة فى العديد من دول العالم

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