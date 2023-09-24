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نادى أدب المعادي يحتفى بالشاعرين الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية 2023.. السبت

9/24/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم نادى أدب المعادي أمسية يوم السبت المقبل الموافق 30 من سبتمبر للاحتفاء بالشعرين محمد فرغلى صاحب جائزة الدولة التشجيعية في شعر العامية وأحمد حافظ صاحب جائزة الدولة التشجيعية في شعر الفصحى وذلك في تمام الساعة السادسة مساء حيث يلقى الشاعران أشعارهما للجمهور ويدير الأمسية ضياء الكيلانى.

وحقق محمد فرغلى، خلال العام الحالى، الفوز بجائزة الدولة التشجيعية فرع شعر العامية عن ديوان طله من برواز، وقال عن هذا الفوز في تصريحات سابقة لـ اليوم السابع إنه تأهل من قبل إلى القائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم مرتين وذلك عامى 2018 و2022، مضيفا أنه شعر أن ديوان "طلة من برواز" ظلم معه كثيرا لصدور ديوانه الآخر "إيكو" بعده مباشرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأكد محمد فرغلى أنه بذل مجهودا كبيرا فى ديوانه "طلة من برواز" الفائز بجائزة الدولة التشجيعية المكتوب بالعامية، لافتا إلى أنه كان يتابع كل مراحل إنتاج الديوان الذى صدر عن دار فهرس بداية من التنسيق وحتى الغلاف وشكل الديوان مضيفا أنه فى غاية السعادة لأن الله كلل مجهوده بالنجاح.

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، اعتمدت قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة قبل أسابيع، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

وخلال كلمتها قبيل اعتماد جوائز الدولة التشجيعية، قالت الدكتورة نيفين الكيلانى: "نجتمع اليوم للإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة، والتي تجسد عمق إيمان الدولة المصرية بقيمة ومكانة مبدعيها بمجالات العلم والثقافة المتعددة، وكذلك التأكيد على أهمية تضافر جهود مثقفيها ومبدعيها لصنع مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا لبلادنا".


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