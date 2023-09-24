نادى أدب المعادي يحتفى بالشاعرين الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية 2023.. السبت

نادى أدب المعادي يحتفى بالشاعرين الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية 2023.. السبت
التاريخ
9/24/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم نادى أدب المعادي أمسية يوم السبت المقبل الموافق 30 من سبتمبر للاحتفاء بالشعرين محمد فرغلى صاحب جائزة الدولة التشجيعية في شعر العامية وأحمد حافظ صاحب جائزة الدولة التشجيعية في شعر الفصحى وذلك في تمام الساعة السادسة مساء حيث يلقى الشاعران أشعارهما للجمهور ويدير الأمسية ضياء الكيلانى.
وحقق محمد فرغلى، خلال العام الحالى، الفوز بجائزة الدولة التشجيعية فرع شعر العامية عن ديوان طله من برواز، وقال عن هذا الفوز في تصريحات سابقة لـ اليوم السابع إنه تأهل من قبل إلى القائمة القصيرة لجائزة أحمد فؤاد نجم مرتين وذلك عامى 2018 و2022، مضيفا أنه شعر أن ديوان "طلة من برواز" ظلم معه كثيرا لصدور ديوانه الآخر "إيكو" بعده مباشرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وأكد محمد فرغلى أنه بذل مجهودا كبيرا فى ديوانه "طلة من برواز" الفائز بجائزة الدولة التشجيعية المكتوب بالعامية، لافتا إلى أنه كان يتابع كل مراحل إنتاج الديوان الذى صدر عن دار فهرس بداية من التنسيق وحتى الغلاف وشكل الديوان مضيفا أنه فى غاية السعادة لأن الله كلل مجهوده بالنجاح.
يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، اعتمدت قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة قبل أسابيع، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.
وخلال كلمتها قبيل اعتماد جوائز الدولة التشجيعية، قالت الدكتورة نيفين الكيلانى: "نجتمع اليوم للإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة، والتي تجسد عمق إيمان الدولة المصرية بقيمة ومكانة مبدعيها بمجالات العلم والثقافة المتعددة، وكذلك التأكيد على أهمية تضافر جهود مثقفيها ومبدعيها لصنع مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا لبلادنا".
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