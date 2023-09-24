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المركز القومى للمسرح يقيم أمسية فنية شعرية لفرقة الحضرة للإنشاد بساحة الهناجر

9/24/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي أمسية فنية شعرية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني وفرقة المركز الموسيقية مع الشاعر الكبير محمد بهجت، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل 25 سبتمبر 2023، بمسرح مركز الهناجر للفنون.



يتضمن برنامج الأمسية باقة من المدائح النبوية الخاصة بالمناسبة العزيزة على قلوب جميع المسلمين حول العالم، والمصريين منهم خاصة، حيث يحرص المصريون على الاحتفاء بذكرى المولد النبوي من خلال إظهار محبتهم للنبي الأعظم (ص) بشتى الطرق والوسائل، ومن تلك المدائح: "قصُةالمولد"، "الله يشهد"، "صفه لي" النور مولده"، "جزاَك الله مختار عنا"، "صِّل يارِّب دواما"، "صلو ا على الزيِّن"، الليلة حلوة"، إيه العمل يا أحمد". ويقدمها مجموعة من المنشدين، منهم؛ الشيخ أشرف مغازي والمداح عبد القدوس عكاشة، والمداح الأسواني معاذ الجعفري، والمداح باسم جمال، والمداح محمد عبد العزيز النقشبندي، والمداح خالد أسامة، بالإضافة إلى المنشد بلال رأفت والمنشد عمر مسعد، ومجموعة من أبرز الموسيقيين بالفرقة، منهم عازف العود سعيد طلعت، وعازفي الإيقاع مصطفى عبد الله، وأحمد القط، بمصاحبة عازف الكمان أحمد ماهر وعازف التشيلو عمرو صبحي.







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