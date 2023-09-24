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فعاليات اليوم.. خريج طلبة شباب الصفوة الأفارقة وفرقة الحضرة بساحة الهناجر

9/24/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، حيث تستضيف سينما زاوية، ندوة نقاشية وعرضا خاصا للفيلم المصري الدنماركي المشترك "نور على نور"، وذلك في تمام الساعة السابعة ومن المقرر أن تقام ندوة ومناقشة عقب عرض الفيلم مع مخرجه كريستيان سور، بحضور لفيف من النقاد والكتاب والسينمائيين.



تستضيف ورشة الزيتون بحزب التجمع شرق القاهرة في السابعة مساء، الكاتبة الدكتورة كريمة الحفناوي لمناقشة كتابها "وجع البعاد والبلاد.. مشوار الحياة والفن والسياسة" الصادر مؤخرا عن دار النسيم، ومن المقرر أن يناقشها الكاتب أحمد بهاء شعبان، والدكتورة فاطمة الصعيدي والكاتب أسامة ريان والكاتب أحمد حلمى، فيما يدير اللقاء محمد إبراهيم طه.



تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ندوة ثقافية لمناقشة الجزء الرابع من سلسلة كتب "الفن الجميل" للكاتبة الصحفية والناقدة الموسيقية كريمان حرك، الذي صدر بعنوان فن الباليه والرقص المعاصر في مصر، وذلك في تمام الساعة
السابعة مساء،
بالمسرح الصغيروتستضيف الندوة كل من الدكتورة أحلام يونس، العميد السابق للمعهد العالي للباليه ورئيس أكاديمية الفنون السابق، الدكتورة رشا طموم، الأستاذ بقسم التأليف والنظريات بكلية التربية الموسيقية، والكاتب الصحفي حسن حامد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.



تنظم مكتبة الإسكندرية الإحتفالية السنوية الحادية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج شباب الصفوة الأفارقة، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، وذلك الساعة الثانية عشرة صباحا بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.



يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي أمسية فنية شعرية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني وفرقة المركز الموسيقية مع الشاعر الكبير محمد بهجت، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بمسرح مركز الهناجر للفنون.







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