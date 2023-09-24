فعاليات اليوم.. خريج طلبة شباب الصفوة الأفارقة وفرقة الحضرة بساحة الهناجر

فعاليات اليوم.. خريج طلبة شباب الصفوة الأفارقة وفرقة الحضرة بساحة الهناجر
التاريخ
9/24/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، حيث تستضيف سينما زاوية، ندوة نقاشية وعرضا خاصا للفيلم المصري الدنماركي المشترك "نور على نور"، وذلك في تمام الساعة السابعة ومن المقرر أن تقام ندوة ومناقشة عقب عرض الفيلم مع مخرجه كريستيان سور، بحضور لفيف من النقاد والكتاب والسينمائيين.
تستضيف ورشة الزيتون بحزب التجمع شرق القاهرة في السابعة مساء، الكاتبة الدكتورة كريمة الحفناوي لمناقشة كتابها "وجع البعاد والبلاد.. مشوار الحياة والفن والسياسة" الصادر مؤخرا عن دار النسيم، ومن المقرر أن يناقشها الكاتب أحمد بهاء شعبان، والدكتورة فاطمة الصعيدي والكاتب أسامة ريان والكاتب أحمد حلمى، فيما يدير اللقاء محمد إبراهيم طه.
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ندوة ثقافية لمناقشة الجزء الرابع من سلسلة كتب "الفن الجميل" للكاتبة الصحفية والناقدة الموسيقية كريمان حرك، الذي صدر بعنوان فن الباليه والرقص المعاصر في مصر، وذلك في تمام الساعة
السابعة مساء،
بالمسرح الصغيروتستضيف الندوة كل من الدكتورة أحلام يونس، العميد السابق للمعهد العالي للباليه ورئيس أكاديمية الفنون السابق، الدكتورة رشا طموم، الأستاذ بقسم التأليف والنظريات بكلية التربية الموسيقية، والكاتب الصحفي حسن حامد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
تنظم مكتبة الإسكندرية الإحتفالية السنوية الحادية عشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج شباب الصفوة الأفارقة، والذي ينظمه برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، وذلك الساعة الثانية عشرة صباحا بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.
يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي أمسية فنية شعرية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني وفرقة المركز الموسيقية مع الشاعر الكبير محمد بهجت، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بمسرح مركز الهناجر للفنون.
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