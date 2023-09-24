طبعة عربية من كتاب انقذوا الأرض لكاثرين هايهو بترجمة أحمد حسن بلح

طبعة عربية من كتاب انقذوا الأرض لكاثرين هايهو بترجمة أحمد حسن بلح
التاريخ
9/24/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار آفاق للنشر والتوزيع طبعة عربية من كتاب "أنقذوا الأرض" لكاثرين هايهو بترجمة لأحمد حسن بلح وهو كتاب يتناول ما يجب فعله لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تطل برأسها على كوكب الأرض فعلى مدار الخمسة عشرة أعوام الماضية، وجدت العالمة كاثرين هايهو أن أهم شيئا يمكننا القيام به لمعالجة تغير المناخ هو التحدث عنه.
في كتابها "أنقذوا الأرض"، ترى هايهو أنه عندما يتعلق الأمر بتغيير القلوب والعقول، فإن الحقائق ليست سوى جزء واحد من المعادلة. نحن بحاجة إلى إيجاد قيم مشتركة من أجل ربط هوياتنا المختلفة بالعمل الجماعي. ليس هذا كتابا آخر عن قيامة كوكب يحترق، ولكنها نظرة متعددة الطبقات على العلوم والإيمان وعلم النفس، من أيقونة في مجالها تم تعيينها مؤخرا ككبيرة علماء في منظمة الحفاظ على الطبيعة.
بالاعتماد على أبحاث متعددة التخصصات وقصص شخصية، توضح الكاتبة أن المحادثات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى نتائج مذهلة. يناولنا الكتاب الأدوات اللازمة لفتح حوار حول كيف يمكننا جميعا أن نلعب دورا من أجل تغيير الوضع المناخي.
وتعهد كاثرين هايهو من أبرز الأسماء في عالم تغير المناخ حيث حصلت عالمة المناخ الكندية كاثرين هايو على جائزة أبطال الأرض لعام 2019 ، وهي أسمى الجوائز التي تمنحها الأمم المتحدة في مجال البيئة، لالتزامها القوي بتقدير آثار تغير المناخ وجهودها التي لا تكل لتغيير المواقف العامة.
وتعمل كاثرين هايهو أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة تكساس التقنية ومديرة مركز المناخ وأدت أبحاثها إلى إثراء سياسة المناخ على المستوى الفيدرالي والمحلي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.
كما تعد هايهو أيضًا واحدة من أكثر جهات الاتصال نفوذاً في العالم بشأن واقع تغير المناخ وتحظى باحترام واسع النطاق لقدرتها على مساعدة الناس على ربط النقاط بين ما يهتمون به بالفعل وكيف سيتأثرون بالمناخ المتغير.
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