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طبعة عربية من كتاب انقذوا الأرض لكاثرين هايهو بترجمة أحمد حسن بلح

9/24/2023 11:24:59 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار آفاق للنشر والتوزيع طبعة عربية من كتاب "أنقذوا الأرض" لكاثرين هايهو بترجمة لأحمد حسن بلح وهو كتاب يتناول ما يجب فعله لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تطل برأسها على كوكب الأرض فعلى مدار الخمسة عشرة أعوام الماضية، وجدت العالمة كاثرين هايهو أن أهم شيئا يمكننا القيام به لمعالجة تغير المناخ هو التحدث عنه.

في كتابها "أنقذوا الأرض"، ترى هايهو أنه عندما يتعلق الأمر بتغيير القلوب والعقول، فإن الحقائق ليست سوى جزء واحد من المعادلة. نحن بحاجة إلى إيجاد قيم مشتركة من أجل ربط هوياتنا المختلفة بالعمل الجماعي. ليس هذا كتابا آخر عن قيامة كوكب يحترق، ولكنها نظرة متعددة الطبقات على العلوم والإيمان وعلم النفس، من أيقونة في مجالها تم تعيينها مؤخرا ككبيرة علماء في منظمة الحفاظ على الطبيعة.

بالاعتماد على أبحاث متعددة التخصصات وقصص شخصية، توضح الكاتبة أن المحادثات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى نتائج مذهلة. يناولنا الكتاب الأدوات اللازمة لفتح حوار حول كيف يمكننا جميعا أن نلعب دورا من أجل تغيير الوضع المناخي.

وتعهد كاثرين هايهو من أبرز الأسماء في عالم تغير المناخ حيث حصلت عالمة المناخ الكندية كاثرين هايو على جائزة أبطال الأرض لعام 2019 ، وهي أسمى الجوائز التي تمنحها الأمم المتحدة في مجال البيئة، لالتزامها القوي بتقدير آثار تغير المناخ وجهودها التي لا تكل لتغيير المواقف العامة.

وتعمل كاثرين هايهو أستاذ في قسم العلوم السياسية بجامعة تكساس التقنية ومديرة مركز المناخ وأدت أبحاثها إلى إثراء سياسة المناخ على المستوى الفيدرالي والمحلي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.

كما تعد هايهو أيضًا واحدة من أكثر جهات الاتصال نفوذاً في العالم بشأن واقع تغير المناخ وتحظى باحترام واسع النطاق لقدرتها على مساعدة الناس على ربط النقاط بين ما يهتمون به بالفعل وكيف سيتأثرون بالمناخ المتغير.


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