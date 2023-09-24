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يعني إيه ميزة Adaptive Audio بسماعة أبل Airpods Pro؟ وكيفية استخدامها؟

9/24/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Youm7) وفر آخر تحديث للبرنامج الثابت لنظامي iOS 17 وAirPods بعض الميزات الجديدة الرائعة إلى الجيل الثاني من AirPods Pro، حيث إن إحدى هذه المميزات هي Adaptive Audio والتى تتيح التبديل تلقائيًا بين وضعي إلغاء الضوضاء والشفافية، إضافة إلى ضبط مستوى الصوت والسماح للمستخدمين بالبقاء على دراية بما يحيط بهم.
ويتم الآن طرح التحديثات والميزة متاحة الآن للمستخدمين لاستخدامها، وفيما يلى كل ما تحتاج معرفته حول استخدام Adaptive Audio الجديدة في الجيل الثاني من AirPods.|
ما هى AirPods Pro Adaptive Audio وكيف تعمل:

Adaptive Audio، كما يوحي الاسم، هو نظام إدارة صوت تلقائي قامت Apple بتطبيقه مع آخر تحديث، ووفقًا لشركة Apple، تشتمل ميزة الصوت التكيفي على ثلاث ميزات تلقائية - التحكم التكيفي في الضوضاء، وحجم الصوت المخصص، والتوعية بالمحادثة.

ويقوم نظام التحكم التكيفي في الضوضاء بضبط الضوضاء الخارجية تلقائيًا عن طريق دمج مستويات إلغاء الضوضاء والشفافية، ويقوم "وحدة التخزين المخصصة" بضبط مستوى صوت الوسائط بناءً على البيئة، ويتحول الوعي بالمحادثة تلقائيًا إلى وضع الشفافية عندما يبدأ المستخدمون في التحدث ويخفض أيضًا مستوى صوت الوسائط في هذه العملية.
خطوات تمكين AirPods Pro Adaptive Audio

بمجرد تثبيت iOS 17 على جهاز iPhone الخاص بك وإذا كنت متصلاً بالجيل الثاني من AirPods Pro، فسوف تظهر لك شاشة جديدة تسألك عما إذا كنت تريد تشغيل Adaptive Audio.

إذا كنت لا ترى الشاشة، فيمكن أيضًا تشغيلها عبر إعدادات AirPods Pro أو من مركز التحكم، ولتمكين الصوت التكيفي من مركز التحكم، افتح مركز التحكم واضغط لفترة طويلة على شريط تمرير مستوى الصوت، فقط تأكد من توصيل AirPods Pro بالهاتف.
بعد ذلك اضغط على زر التحكم في الضوضاء واختر الخيار التكيفي. بمجرد التمكين، سيبدأ AirPods Pro تلقائيًا في التبديل بين إلغاء الضوضاء والشفافية، ولتمكين الوعي بالمحادثة، انتقل إلى الإعدادات → AirPods → اسحب لأسفل ضمن الصوت واضغط على الوعي بالمحادثة أو مستوى الصوت المخصص أو تقليل الصوت العالي.



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