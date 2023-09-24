يعني إيه ميزة Adaptive Audio بسماعة أبل Airpods Pro؟ وكيفية استخدامها؟

Adaptive Audio، كما يوحي الاسم، هو نظام إدارة صوت تلقائي قامت Apple بتطبيقه مع آخر تحديث، ووفقًا لشركة Apple، تشتمل ميزة الصوت التكيفي على ثلاث ميزات تلقائية - التحكم التكيفي في الضوضاء، وحجم الصوت المخصص، والتوعية بالمحادثة.

بمجرد تثبيت iOS 17 على جهاز iPhone الخاص بك وإذا كنت متصلاً بالجيل الثاني من AirPods Pro، فسوف تظهر لك شاشة جديدة تسألك عما إذا كنت تريد تشغيل Adaptive Audio.